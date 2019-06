Migranti | nave madre lascia barchino a 25 miglia da Lampedusa e scappa Tre gommoni alla

Where are you? Che fine hanno fatto i Migranti su questa nave : Ansoumana dal Gambia, Bakari dal Mali, Hajar, Shaza, Amal, Ayman e il piccolo Mahmood dalla Siria. Erano tutti sul barcone ritratto nella famosa foto di Massimo Sestini e oggi raccontano la loro storia nel documentario Where are you? Dimmi dove sei realizzato da National Geographic con il patrocinio di UNHCR in onda su National Geographic (Sky, canale 403) giovedì 20 giugno alle 20.55 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Estate ...

Migranti - Sea Watch : "In Libia cose inenarrabili - non li riporteremo"| Salvini firma il decreto per fermare la nave - ma ne fa sbarcare dieci a Lampedusa : Il ministro dell'Interno ha autorizzato lo sbarco di tre minori, tre donne (di cui due incinte), due accompagnatori e due uomini che necessitano di cure mediche.Sono dieci in tutto su 53 che restano a bordo della nave della Ong

A Pozzallo la nave coi 62 Migranti : 16.32 La nave Asso 25 con 62 migranti a bordo ha attraccato nel porto di Pozzallo.Sul pattugliatore è salito il medico marittimo Vincenzo Morello per il primo controllo sulle persone soccorse, poi comincerà lo sbarco. I 62 migranti verranno trasferiti nel locale hotspot, che è stato riaperto dopo 5 mesi di stop.

