Migranti | L Orlando | ' noi sindaci siamo un porto sicuro'

Migranti : L.Orlando - 'un porto chiuso non è più un porto' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Noi sindaci ci impegniamo per l’integrazione e l’inclusione contro ogni forma di emarginazione. Ci rifiutiamo di fare o lasciare annegare brutalmente bambini, donne e uomini nel mare davanti alle porte della nostra città e al confine del nostro continente. Quando si f

Migranti : Orlando - 'contenti per Paul - prosegue battaglia per diritti di tutti' : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Siamo certamente contenti di questo risultato che non cambia però la sostanza ed il motivo dell'impegno che tanti, anche con la formidabile e delicata presa di posizione di Biagio Conte, abbiamo assunto in queste settimane. Occorre proseguire nell'impegno per i diritti

Leoluca Orlando - nuova provocazione contro Matteo Salvini : "Il termine Migranti va eliminato" : Niente più utilizzo della parola "migranti". È questo l'appello di Leoluca Orlando. Il sindaco di Palermo è intervenuto al convegno La scherma come strumento di integrazione dei popoli del Mediterraneo e, ancora una volta, non ha evitato le polemiche. "È molto importante eliminare la parola migranti

Palermo : decreto sicurezza - Orlando firma iscrizioni anagrafe Migranti e occupanti abusivi (2) : (AdnKronos) - Diversa la procedura seguita per i soggetti che attualmente vivono in edifici pubblici occupati abusivamente. In questo caso i provvedimenti sono stati proposti e controfirmati dall’assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina e seguono una lunga fase istruttoria da parte degli

Palermo : decreto sicurezza - Orlando firma iscrizioni anagrafe Migranti e occupanti abusivi : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando resta fermo sulle sue decisioni e oggi firma le prime iscrizioni anagrafiche di alcuni migranti e di cittadini italiani occupanti edifici pubblici per i quali le procedure erano state bloccate con l'entrata in vigore del decreto si

Recensione 'Paradiso Italia' di Mirko Orlando : un'opera che intende dar voce ai Migranti : Il fotografo e illustratore Mirko Orlando ha presentato "Paradiso Italia", una graphic novel che miscela scrittura, fotografia e disegno per raccontare del difficile tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti che ogni giorno arrivano nel nostro Paese. Il libro è edito dalla casa editrice Edicola Ediciones. Il linguaggio visivo è più tagliente della parola scritta Una condizione tratteggiata dall'autore con crudo realismo e insieme ...

Migranti : Orlando - 'gioia per salvataggio Nave Mare Jonio' : Palermo, 9 mag.(AdnKronos) - "Grande gioia per le 29 vite salvate dagli amici di Mare Jonio ma allo stesso tempo grande turbamento per le morti invisibili che continuano nel Mediterraneo. Quelle morti rese invisibili da inaccettabili e inumane politiche di negazione dei diritti fondamentali e di ost

La Meloni asfalta Orlando : "Pensa solo ai Migranti. Si candidi sindaco a Tripoli" : E in merito alla probabile alleanza politica tra i moderati in chiave anti populista sponsorizzata dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana e big azzurro in Sicilia, Gianfranco Miccichè, la ...

Migranti - Orlando : "Salvini mostra muscoli a parole ma poi fugge dietro l’immunità parlamentare" : Roberto Chifari Il sindaco Leoluca Orlando, commentando il provvedimento dei giudici di Bologna sulla iscrizione anagrafica dei Migranti ha replicato al vicepremier Salvini in tema di immigrazione Che Orlando e Salvini non si possano sopportare è cosa nota. Adesso però, il primo cittadino alza lo scontro del dialogo. Il tema è sempre quello dei Migranti e arriva a caldo dopo il provvedimento dei giudici di Bologna sulla iscrizione ...

Migranti : Orlando - 'trovare soluzione istituzionale per ghanese espulso' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Sto seguendo costantemente e attentamente con l'assessore Giuseppe Mattina, che cura tra gli altri i servizi anagrafici, la vicenda di Paul, anche in contatto con i suoi legali. Credo che si debba e si possa trovare una soluzione, come in tanti anche a livello istituzi

Migranti : Orlando - 'Salvini ossessionato da Palermo" : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "A Palermo tutti sono palermitani! Credo che Salvini continui ad essere ossessionato da quel che accade a Palermo perché la nostra città, dichiarata dall'Istat quella più sicura d'Italia secondo i dati del Viminale, conferma che la vera sicurezza si ottiene con il rico