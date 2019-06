Migranti | 600 famiglie accolgono ciascuna un rifugiato | “Nonostante clima politico”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Sono pronte ad accoglierea casa loro. Seicentoitaliane hanno dato disponibilità ad ospitare unnell’ambito del progetto Refugees Welcome Italia. Negli ultimi sei mesi, le disponibilità sono state più di tre al giorno. Questa è la dimostrazione, secondo Fabiana Musicco, direttrice del progetto, “di come il desiderio di aiutare chi è costretto ad abbandonare la propria casa a causa di conflitti, persecuzioni o miseria rimanga forte, nonostante ilpolitico non sia dei più favorevoli”. In questo periodo, racconta Musicco, “molte persone ci scrivono per condividere con noi l’esigenza di fare qualcosa di concreto: vedono nell’accoglienza in famiglia una risposta, un modo per dire chiaramente da che parte si sta”. È il caso, ad esempio, di Guido, Giovanna e Laura che condividono la casa e un pezzo di vita con Layla, irachena, arrivata ...

