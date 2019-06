Michelle Hunziker con Eros e Aurora al concerto

(Di giovedì 20 giugno 2019) hellsi diverte aldi Ed Sheeran conRamazzotti e la figlia.La showgirl svizzera ha partecipato al live dell’artista inglese che si è tenuto allo Stadio San Siro di Milano, con lei anche la primogenita e l’ex marito. A raccontare una serata ricca di emozioni è stata proprio, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al famosissimo papà, stretta in un abbraccio.“In amore e in musica” ha commentato, mentreha postato sui social uno scatto in cui fa il gesto della vittoria accanto al cartellone che pubblicizza ildi Ed Sheeran. Ramazzotti e la figlia non hanno taggatoche però era presente all’evento, come ha svelato Diletta Leotta, anche lei fra il pubblico che ha assistito all’attesissimo live.La giornalista, tornata da poco single dopo l’addio a Matteo Mammì e al centro del gossip per un possibile flirt con Francesco Monte, ha postato una foto insieme alla conduttrice. “Two blondes is megl che one” si legge nella didascalia dello scatto, in cui laappare in perfetta forma, come sempre sorridente, con jeans, t-shirt chiara e una bag firmata Trussardi.