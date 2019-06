Meteo, ondata di caldo si abbatte sull’Italia ma nel weekend tornano i temporali al nord (Di giovedì 20 giugno 2019) Con l'avvio del solstizio d’estate, un nova ondata di caldo attraverserà l'Italia facendo nuovamente salire le temperature. Nonostante questo quadro Meteorologico, la Penisola non sarà risparmiata da improvvisi annuvolamenti a nord, in particolare sull'arco alpino, che nelle prossime ore daranno vita a una fase temporalesca che interesserà molte zone soprattutto tra Piemonte e Veneto. (Di giovedì 20 giugno 2019) Con l'avvio del solstizio d’estate, un novadiattraverserà l'Italia facendo nuovamente salire le temperature. Nonostante questo quadrorologico, la Penisola non sarà risparmiata da improvvisi annuvolamenti a, in particolare sull'arco alpino, che nelle prossime ore daranno vita a una fase temporalesca che interesserà molte zone soprattutto tra Piemonte e Veneto.

L'Italia e gli italiani si apprestano a fare i conti con una nuova e intesa fase di caldo torrido. Dopo una leggera attenuazione, infatti, l'ondata di caldo africano si farà sentire nuovamente proprio in queste ore grazie al consolidamento dell’alta pressione sulla Penisola, soprattutto al sud dove assisteremo di nuovo a temperature record. Si tratterà della più intensa ondata di calore a cui abbiamo assistito finora in questa stagione estiva e prenderà corpo proprio in coincidenza con l’avvio del solstizio d’estate. Nonostante questo quadro meteorologico fatto di sole e cielo limpido, però, il Paese non sarà risparmiato da improvvisi annuvolamenti che porteranno già nella serata di venerdì improvvisi acquazzoni sulle aree alpine del nord. La situazione meteo sarà analoga anche per sabato quando assisteremo a temporali, rovesci e grandinate che dall'arco alpino si spingeranno anche su pianure e tratti costieri.