Melissa Satta smentisce il presunto flirt | “Io bersaglio di invasioni nella mia vita

Melissa Satta sbotta ... basta con le fake news su di me : Le foto uscite sul settimanale “Chi” e le allusioni su una sua relazione con Tommy Chiabra l’hanno mandata su tutte le furie. Melissa Satta ha deciso di scrivere un post su “Instagram” e ha smentito di avere una relazione con l’imprenditore, puntando il dito contro “il famigerato meccanismo delle fake news”. --E nelle storie spiega: “Ero con un mio amico di vecchissima data, a Firenze per lavoro siamo usciti a cena con un gruppo di persone, ma ...

Melissa Satta si sfoga : "Certe notizie influenzano le mie vicende personali" - : Luana Rosato Melissa Satta spiega i motivi per i quali non ha accettato di buon grado il gossip su un suo presunto flirt con l'imprenditore Tommy Chiabra e, dopo la smentita, torna a sfogarsi sui social Il gossip sul presunto flirt con Tommy Chiabra ha fatto davvero arrabbiare Melissa Satta che, dopo aver smentito categoricamente i rumors, si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. Consapevole di essere un personaggio ...

Melissa Satta ha una nuova fiamma? Lei smentisce tutto : ‘Illazioni gratuite’ : “Le false notizie così velocemente propagatesi potrebbero destabilizzare fortemente l’equilibrio psicologico di un figlio minorenne, e comunque, più in generale, influenzare negativamente le mie vicende personali, delle quali preferisco non parlare”: con queste parole piuttosto dure la splendida Melissa Satta ha smentito categoricamente di avere una relazione sentimentale in corso con Tommy Chiabra, imprenditore nel settore del lusso ...

Nessuna nuova fiamma per Melissa Satta - l’ex velina sbotta sui social : lo sfogo è durissimo [FOTO] : Melissa Satta smentisce categoricamente le voci del suo nuovo presunto flirt: il duro sfogo dell’ex velina Questa mattina sul social si è diramato sempre più lo scoop della presunta nuova storia d’amore di Melissa Satta. La showgirl italiana, ex moglie di Boateng, è stata paparazzata in compagnia di Tommy Chiabra, noto imprenditore italiano. L’ex velina però non ci sta: sui social è infatti spuntato un lungo sfogo col ...

