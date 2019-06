Maturità | secondo giorno | gli studenti alle prese con la doppia prova

Maturità 2019 - l’analisi del testo secondo Biondillo : “Ungaretti? Miur poteva scegliere un poeta vivo. Sciascia sulla mafia sempre attuale” : “A rileggerlo dopo tanto tempo, mi colpisce la sua profonda contemporaneità. Eppure Il Giorno della civetta è stato pubblicato nel 1961, sono passati quasi 60 anni. Da allora non siamo cambiati”. Gianni Biondillo, scrittore e architetto, è “spaventato” dalla considerazione che gli ha subito suscitato il brano di Leonardo Sciascia proposto alla prima prova della Maturità. Un brano in cui il capitano Bellodi, che indaga sull’omicidio ...

Maturità 2019 - l’esame di Stato secondo Clemente Russo : “Concentrati come alle Olimpiadi” : come studiare per la Maturità 2019? Il campione italiano di boxe Clemente Russo, portabandiera della delegazione italiana ai Giochi europei di Minsk, ha risposto alle domande di Google sull'esame di Stato con aneddoti e consigli per superare al meglio le prove d'esame senza stress: "È una una finale olimpica, una passerella. Bisogna essere forti e impegnarsi a fare il botto".

Maturità 2019 - le tracce dei temi secondo Wired : (foto: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images) Manca poco all’inizio dell’esame di Maturità: mercoledì 19 giugno, in occasione della prima prova scritta, sapremo quali sono gli argomenti scelti dal ministero dell’Istruzione per il tema di italiano comune a tutti gli indirizzi. Puntuale come ogni anno è iniziato il toto-tracce, al quale anche noi di Wired proviamo a partecipare sulla base di ciò che vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi. Ecco alcune ...