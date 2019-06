Maturità 2019 | tutte le tracce della seconda prova mista | Tacito e Plutarco al classico

Tracce Maturità 2019 : la prima prova tra tototema e ricorrenze : Quali sono gli autori e i temi che potrebbero uscire alla maturità 2019? Sta impazzando il tototema: ecco le preferenze dei maturandi per ciascuna tipologia di compito, da D'Annunzio a Pirandello per l'analisi del testo alla caduta del muro di Berlino all'Inquinamento per il tema d'attualità. In attesa di conoscere le Tracce ufficiali.Continua a leggere

Maturità 2019 : date di prima prova - seconda prova e orali. Ecco il calendario : Le date ufficiali del Miur per la prima e seconda prova sono stabilite al 19 e 20 giugno, mentre quelle degli orali vengono stabilite dalle singole commissioni durante l'assemblea plenaria. Gli esami possono dirsi terminati solo dopo l'affissione dei quadri. Ecco il calendario ufficiale delle date Miur per la Maturità 2019.Continua a leggere

Maturità 2019 - la guida al nuovo esame di Stato : date prove - orali e calcolo punteggio : Come si svolge la Maturità 2019? Dalla prima prova d'italiano alla seconda prova d'indirizzo multidisciplinare, dall'abolizione del quizzone e della tesina fino al sistema delle 3 buste e all'alternanza scuola-lavoro, ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo esame di Stato in base alla nuova normativa.Continua a leggere

Maturità 2019 - la seconda prova allo Scientifico è tosta ma fattibile. E mi piace perché costringe a pensare : L’anno scorso fui molto critico nei confronti della prova di matematica dell’Esame di stato; non perché la trovassi difficile: la trovavo pretenziosa. La prova di quest’anno è bella tosta ma ha il vantaggio di non volere far mostra di obiettivi improbabili. Il primo problema inizia con alcune richieste su due funzioni decisamente affrontabili. Le cose si complicano quando i grafici delle due funzioni sono utilizzati per delimitare una regione in ...

Maturità 2019 - tracce seconda prova : Tacito e Plutarco al Classico. Scientifico : problema su condensatore. Don Milani per Scienze umane : Una traduzione di Tacito e una versione di Plutarco da commentare al Classico, problemi su condensatore e campo magnetico allo Scientifico. E poi una traccia su Don Milani al liceo Scienze umane, mentre per l’Artistico il Miur ha scelto lo sbarco sulla Luna e “l’autoritratto al selfie”. Sono questi alcune delle tracce della seconda prova della Maturità, che debutta con due materie – e non più una – a ...

Maturità 2019 : le tracce per ogni indirizzo di studi. Allo scientifico fisica farà il suo debutto allo scritto : Dopo la prova di italiano uguale per tutti gli studenti, oggi tocca alla prova specifica per ogni indirizzo. È il debutto della doppia materia nel secondo e ultimo scritto della Maturità. Quest'anno la novità però è un'altra: la presenza di più discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi. E così

Anche Bartali tra le tracce della Maturità 2019 : sospetto bufala sull’aiuto agli ebrei : Uno dei protagonisti delle tracce messe a disposizione degli studenti con la prima prova della Maturità 2019 è stato l'indimenticabile Gino Bartali. Il famosissimo ciclista, che ha cambiato la storia di questo sport insieme a Fausto Coppi, viene associato da anni ad una figura eroica, capace di fornire un aiuto decisivo a tantissimi ebrei. Soprattutto verso il 1943, quando il rischio deportazione divenne altissimo. Giorni duri, durante i quali ...

IL PORTO SEPOLTO UNGARETTI/ Traccia svolta da A. Elia - Analisi testo Maturità 2019 - : Prima Prova Maturità 2019, Traccia svolta tipologia A: Analisi del testo de Il PORTO SEPOLTO di UNGARETTI, svolgimento di Annamaria Elia

CORRADO STAJANO/ Traccia svolta da Camilla Podini - Argomentativo B3 Maturità 2019 - : Prima Prova Maturità 2019, Traccia svolta tipologia B3: tema Argomentativo su CORRADO STAJANO, svolgimento di Camilla Podini

ISTITUTI TECNICI - Maturità 2019 SECONDA PROVA/ La traccia per Economia aziendale : ISTITUTI TECNICI, SECONDA PROVA per la MATURITÀ 2019: ecco la traccia scelta dal Miur per Economia aziendale. Tutte le informazioni

