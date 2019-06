(Di giovedì 20 giugno 2019)e la mogliea Roberto D'Agostino, creatore di, un risarcimento danni per 500mila, per via delle foto e delle notizie rilanciate dalda giugno 2014 a giugno 2019. D'Agostino: "Si tratta di un atto intimidatorio contro la libertà di stampa", sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna smentita dalla coppia.