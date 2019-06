Marco Paolini dopo l' incidente stradale | La parola omicida mi perseguita | non mi

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Luana Rosatola condanna di omicidioper l'causato lo scorso 17 luglio, racconta per la prima volta ciò che è accaduto e il suo stato d'animo A distanza di quasi un anno dall’nel quale è morta una donna,ripercorre quei momenti concitati e racconta il suo stato d’animola tragedia avvenuta sull’autostrada A4 Milano-Venezia, vicino a Verona, lo scorso 17 luglio. L’attore, patteggiata una condanna a un anno di reclusione per omicidio, pena sospesa con la condizionale, ha più volte ribadito di aver causato quell’a causa di un colpo di tosse, malessere che lo stava accompagnando in quei giorni e che ha scoperto, solo in seguito, dipendesse da un polipetto in gola: “Era poco più che una piuma piantata in gola. Combinata con l’asma mi aveva reso quel periodo durissimo. Ora pare tutto a ...

vincenzocarbo : Struggente, intensissima intervista a Marco Paolini a pagina 20 del Corsera di oggi. Fare i conti con la propria coscienza e con il perdono. - greygooseice : @CecioniBarbara Proprio oggi c'è questa intervista su @Corriere Una storia triste Anche per gli attacchi che Paolin… -