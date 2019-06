Marca Carta presenta il suo Bagagli Leggeri

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Fonte foto: fotogrammail suo "" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Il nuovo disco dell'ex cantante di Amici è disponibile da oggi

pap1pap : @VVMM891 poi? marca della carta igienica? :-D (non lo so...) - MrcLucien : @lumorisi tanto la ruota gira anche per voi , tranquilli ;-) mi ricordo del PD al 45% alle europee passate. Il temp… - Paolo3_P : @AlbertoBagnai @yellowbeppe La cosa curiosa è che molti preferiscono vedere la foto di una nota marca di carta igie… -