L' oroscopo del giorno 22 giugno | 2ª metà zodiaco | inizio di weekend con Luna in Pesci

L'oroscopo del weekend dal 21 al 23 giugno : Vergine innamorata - Scorpione introverso : Questo fine settimana si rivelerà positivo per molti segni zodiacali. Le previsioni astrologiche dettagliate indicano il modo per aggirare gli ostacoli e rincorrere l'amore. Di seguito L'oroscopo del weekend segno per segno. Buone sensazioni nelL'oroscopo del weekend Ariete: alcuni problemi derivanti da un Sole non più favorevole per voi si potrebbero presentare in famiglia nella giornata di sabato. Non isolatevi però, abbandonandovi ai ricordi ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 21 giugno : Ariete intrepido - Bilancia comunicativa : Le previsioni astrologiche di venerdì offrono delle occasioni di spunto per approfondire l'amore e procedere verso la felicità sentimentale. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single segno per segno. Nuove emozioni nelL'oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: i transiti planetari vi offrono un cambiamento benefico per l'amore. Una carica positiva vi investe e vi spinge a rivoluzionare con audacia la sfera affettiva. Mercurio, presente nel ...

L'oroscopo di domani 21 giugno : Gemelli romantico - Leone deluso : Una Luna cordiale apre ciascun segno zodiacale all'intuizione e a una curiosità intellettuale che giovano sia all'amore che in ambito professionale. L'oroscopo di venerdì approfondisce queste sensazioni, servendosi di previsioni astrologiche dettagliate. Nuove sensazioni nelL'oroscopo di venerdì Ariete: Saturno e Plutone dal cielo astrologico del Capricorno, vi spingono a fare di più sul lavoro e vi invitano ad investire maggiore impegno per ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 21 giugno : Gemelli espansivo - Cancro impulsivo : La Luna passa nel cielo astrologico dell'Acquario e trasmette a ciascun segno zodiacale energia positiva e amichevole, tutta da dedicare alle relazioni a due. Le previsioni astrali diventano più positive e sferzanti di energia nelL'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì. Sensazioni lunari nelL'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso lunare si fa sentire anche da voi e partendo dal domicilio astrologico dell'Acquario vi ...

Paolo Fox - oroscopo di oggi : le previsioni del giorno (20 giugno) : oroscopo 20 giugno 2019 di Paolo Fox: le previsioni astrali di oggi, segno per segno Come ogni mattina, sfogliando le pagine del numero di DiPiùTv uscito in edicola la settimana scorsa, contenente le previsioni astrali dettagliate di tutti i giorni compresi tra il 15 e il 21 giugno, riportiamo in questo pezzo alcune indicazioni relative all’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 20 giugno, per ognuno dei 12 segni. Sta per concludersi, per ...

L'oroscopo del giorno 21 giugno - predizioni 2ª sestina : fine settimana al top per Bilancia : L'oroscopo del giorno 21 giugno 2019 è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere la situazione astrale del prossimo venerdì. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Quindi ad essere valutati nei comparti attinenti l'amore e il lavoro saranno esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a dare ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 20 giugno : Bilancia espansiva - Scorpione razionale : I transiti planetari annunciano buone sorprese per i cuori in cerca di amore. Le previsioni astrologiche puntano su una maggiore consapevolezza che tiene a bada le emozioni, indagando sui sentimenti in maniera più razionale. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single di giovedì. Nuovi amori nelle previsioni astrologiche di giovedì Ariete: sono in arrivo intriganti novità che potrebbero rivoluzionare il vostro cielo amoroso, magari una notizia ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 20 giugno : Cancro coraggioso - Vergine concreta : I transiti planetari influenzano in positivo ciascun segno zodiacale, introducendo nelL'oroscopo dell'amore di coppia delle modifiche utili per progredire. Di seguito le previsioni astrologiche di giovedì. L'oroscopo dell'amore Ariete: una maggiore tranquillità pervade la vostra coppia ed è il risultato di una combinazione Venere-Sole che dal cielo astrologico dei Gemelli risulta vincente per voi amici dell'Ariete, poiché vi rende molto ...

oroscopo del giorno : previsioni di Paolo Fox del 19 giugno 2019 : Paolo Fox, Oroscopo di oggi (mercoledì 19 giugno): le previsioni dello zodiaco del giorno Com’è la situazione astrale della giornata di oggi? Lo scopriamo sfogliando le pagine del numero di DiPiùTv uscito in edicola all’inizio della scorsa settimana, sul quale Paolo Fox con le sue previsioni dell’Oroscopo ha parlato dello zodiaco di tutti i 12 segni, per i giorni compresi tra sabato 15 e venerdì 21 giugno 2019 (noi in questo ...

L'oroscopo del giorno 20 giugno - previsioni 2ª sestina : giovedì con Luna in Acquario : NelL'oroscopo del giorno 20 giugno 2019 spiccano le nuove previsioni per i segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco: curiosi di dare un nome al segno declamato dalle stelle al 'top del giorno'? In questo caso l'Astrologia applicata in esclusiva a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci vede in prima fila tre segni, scelti ovviamente nella sestina in oggetto. Bene, iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 19 giugno : Leone protettivo - Vergine indecisa : L'oroscopo dell'amore di coppia con Mercurio in Cancro esorta ciascun simbolo zodiacale ad aprirsi a un dialogo spesso chiarificatore per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrali delle relazioni a due di mercoledì segno per segno. Sensazioni profonde nelL'oroscopo dell'amore Ariete: il vostro atteggiamento in coppia è altalenante per via di una quadratura di Marte e Mercurio che addormenta la reattività verbale e vi provoca insicurezza, ...

oroscopo del 21 giugno : Cancro indaffarato - relax per la Bilancia : Venerdì 21 giugno la Luna sarà in Acquario mentre il Sole e Venere si troveranno nel segno dei Gemelli. Urano rimarrà in Toro come Giove nel Sagittario e Plutone assieme a Saturno nei gradi del Capricorno. Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Nettuno stabile in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro indaffarato Ariete: fiacchi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno a fornire ...

L'oroscopo del 18 giugno : ore piccole da evitare per il Cancro - Leone competitivo : Nuovo appuntamento con L'oroscopo del 18 giugno. Curiosi di sapere quali novità e cambiamenti porteranno gli astri al vostro segno zodiacale? Di seguito le previsioni astrologiche della giornata di martedì per soddisfare la vostra sete di curiosità. Oroscopo di martedì 18 giugno da Ariete a Vergine Ariete – Per coloro che sono impegnati, gli ultimi periodi sono stati interessanti in campo sentimentale. Adesso è il momento di capire cosa volete ...

oroscopo del giorno 19 giugno da Bilancia a Pesci : mercoledì perfetto per l'Acquario : L'Oroscopo del giorno 19 giugno 2019 ha decisamente innestato 'la marcia veloce', ben disposto a dare conto sui segni fortunati di mercoledì con relativa classifica. Facciamo subito una distinzione necessaria: l'Astrologia quest'oggi sarà indirizzata in esclusiva verso i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come di consueto in questa piccola anteprima andremo a dare risalto ai segni migliori e quelli in periodo ...