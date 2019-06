LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | tra poco la semifinale dei fiorettisti

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18: Finisce 45-39 per la Russia. L’Italia dovrà disputare la finale per il bronzo. 13.15: Purtroppo Velikaya allunga nuovamente. 42-39 per la Russia. 13.14: Gregorio arriva sul -1. 13.13: Brava Rossella. 40-38. 13.12: La Russia conserva il vantaggio. 40-35. Ora Gregorio ha bisogno di un’impresa contro Velikaya. 13.30: 35-30 per la Russia. 13.01: Russia avanti 30-24. Serve una grande rimonta alle azzurre. 12.57: Velikaya purtroppo riporta avanti la Russia sul 25-21. 12.54: Strepitosa rimonta di Irene Vecchi contro Podzianokova. Italia avanti 20-19 12.48: Criscio accorcia con Egorian, ma Russia ancora avanti 15-9. 12.44: Russia avanti 10-2. Si mette subito male per l’Italia. 12.41: Iniziano male le azzurre. 5-0 di Velikaya a Vecchi. Comincia la. Appuntamento alle 12.40 con ladella sciabola ...

