LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | tra poco Italia in pedana per i quarti di finale

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.38 Polonia e Russia sembrano ormai essere in totale controllo dei propri assalti: 30-21 contro Israele e 29-19 contro la Slovacchia. Trala Gran Bretagna chiuderà contro l’Irlanda (38-18). 10.33 Ididella sciabola femminile incominceranno invece alle ore 11.00. L’incrocerà l’Azerbaijan, le azzurre hanno tutte le carte in regola per accedere alle semifinali. 10.30 Stiamo entrando nella fase calda degli ultimi ottavi didel fioretto maschile: Polonia-Israele 28-19, Russia, Slovacchia 23.17, Gran Bretagna-Irlanda 34-18. 10.26 Russia e Polonia hanno sei stoccata di vantaggio contro Slovacchia e Israele (19-13 e 22-16), Gran Bretagna in controllo sull’Irlanda (30-14). 10.22 Polonia-Israele 20-12, la Russia sta cercando di allungare sulla Slovacchia (13-9), Gran Bretagna in ...

usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: Italia ai quarti di finale con fiorettisti e sciabolatrici - #Scherma #Europei #DIRE… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: Italia ai quarti di finale con fiorettisti e sciabolatrici - #Scherma… - SilviaCantoia : RT @OA_Sport: LIVE Scherma, Europei 2019 in DIRETTA: 20 giugno, iniziano le prove a squadre. In pedana fiorettisti e sciabolatrici https://… -