LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | fiorettisti avanti 20-8 con la Russia nella finale

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : fiorettisti e sciabolatrici in finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Appuntamento alle 16.00 per la finale per il bronzo tra Italia e Russia. 14.45 Finisce qui. L’Italia viene sconfitta 45-40 dalla Germania e si deve quindi accontentare di lottare per il bronzo anche nel fioretto maschile. Un assalto ricco di emozioni, che alla fine vede trionfare i padroni di casa, che si giocheranno il titolo contro la Francia. Il quartetto azzurro sfiderà invece la ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : in pedana i fiorettisti. Sciabolatrici in finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 Ora Avola contro Joppich. 13.57 Parziale negativo per l’oro individuale e la Germania va a +5, 18-13. 13.49 Ora Foconi contro Kleibrink. 13.48 Non cambia il distacco, Germania vanti 14-10 dopo il primo giro. 13.39 Ora Avola contro Sanita. 13.38 Allunga Kleibrink contro Garozzo, 10-6 per la Germania. 13.32 Il primo parziale vede i tedeschi avanti 5-4. 13.25 Inizia l’assalto ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : tra poco la semifinale dei fiorettisti. Sciabolatrici in finale per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18: Finisce 45-39 per la Russia. L’Italia dovrà disputare la finale per il bronzo. 13.15: Purtroppo Velikaya allunga nuovamente. 42-39 per la Russia. 13.14: Gregorio arriva sul -1. 13.13: Brava Rossella. 40-38. 13.12: La Russia conserva il vantaggio. 40-35. Ora Gregorio ha bisogno di un’impresa contro Velikaya. 13.30: 35-30 per la Russia. 13.01: Russia avanti 30-24. Serve una ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Italia in semifinale con sciabolatrici e fiorettisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento alle 12.40 con la semifinale della sciabola femminile tra Italia e Russia. 12.25: Ancora in corso la sfida tra Germania e Polonia. Chi vince affronterà l’Italia. 12.23: Italia IN semifinale! 45-28 per gli azzurri, che dominano contro l’Ucraina. 12.18: 40-27 per gli azzurri. 12.13: Si allunga il vantaggio azzurro. 35-21 per l’Italia. 12.08: 30-18 per ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : sciabolatrici in semifinale! Tra poco i fiorettisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38: Tra poco in pedana i fiorettisti per il loro quarto di finale contro l’Ucraina. 11.37: ITALIA IN semifinale! Rossella Gregorio chiude 45-42. Adesso la sfida con la Russia. 11.36: 43-42 per l’Italia. Assalto davvero complicato. 11.31: Vecchi allunga contro Bolshakova. 40-35 per l’Italia. Ora Gregorio ha bisogno di cinque stoccate contro Bashta per conquistare la ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : tra poco Italia in pedana per i quarti di finale con fiorettisti e sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38 Polonia e Russia sembrano ormai essere in totale controllo dei propri assalti: 30-21 contro Israele e 29-19 contro la Slovacchia. Tra poco la Gran Bretagna chiuderà contro l’Irlanda (38-18). 10.33 I quarti di finale della sciabola femminile incominceranno invece alle ore 11.00. L’Italia incrocerà l’Azerbaijan, le azzurre hanno tutte le carte in regola per accedere alle ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Italia ai quarti di finale con fiorettisti e sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.30 Ucraina avanti 30-25 nel fioretto maschile. La Francia ha sconfitto l’Olanda e ora aspetta la vincente di Irlanda-Gran Bretagna. 09.28 Nel fioretto maschile l’Ucraina conduce per 24-21 sul Belgio. La vincente affronterà l’Italia ai quarti di finale, gli azzurri hanno beneficiato di un bye al primo turno. 09.27 La Germania ha battuto la Turchia per 45-38 nella sciabola ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 20 giugno - iniziano le prove a squadre. In pedana fiorettisti e sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di Scherma. Oggi nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Dusseldorf cominciano le prove a squadre. Si parte con quella del fioretto maschile e della sciabola femminile. Obiettivo medaglia d’oro per ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Santuccio e Berrè si fermano ai quarti : Italia a secco nella terza giornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40: Tra pocoi la prima semifinale della sciabola uomini: Hartung (Ger)-Reshetnikov (Rus) 18.39: Sarà derby francese in finale con Vitalis che batte 15-12 la tedesca Ndolo e affronterà Candassamy nella gara che vale l’oro 18.37: Semifinale spada donne: Ndolo (Ger)-Vitalis (Fra) 10-14 18.35: Semifinale spada donne: Ndolo (Ger)-Vitalis (Fra) 7-9 18.34: Semifinale spada donne: Ndolo ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Berrè ai quarti nella sciabola - fuori Samele - Montano e Curatoli. Spadiste giù dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32: Gli altri ottavi. Il fancese Apithy ha battuto il russo Danilenko 15-14, il russo Ibragimov ha superato 15-7 l’ucraino Statsenko 16.29: Enrico Berrè è ai quarti di finale con il brivido! Avanti 14-6 l’azzurro ha subito 6 stoccate consecutive prima di mettere a segno il punto del 15-12 che chiude il match e permette all’azzurro di raggiungere i quarti dove affronterà il ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Santuccio eliminata nei quarti di finale della spada - Montano al secondo turno nella sciabola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45: Una giornata quindi non felicissima nella spada femminile, dove le attese non mancavano, soprattutto per la presenza di Navarria. La sua eliminazione eccellente, proprio ad opera di Santuccio, ha rappresentato un po’ la premessa per un qualcosa che non è arrivato. 14.43: Purtroppo termina qui il sogno continentale di Alberta Santuccio. L’azzurra è stata sconfitta nei quarti ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - solo Santuccio ai quarti di finale della spada femminile - Fiamingo e Navarria eliminate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02: Santuccio che scenderà per i quarti di finale della spada femminile, affrontando la francese Candassamy 13.59: Si chiude purtroppo qui l’avventura continentale di Rossella Fiamingo in questi Europei di Scherma. L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 15-11 dalla rumena Udrea. Resta dunque solo Alberta Santuccio nei quarti di finale 13.57: Quando manca ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Santuccio ai quarti di finale - Navarria sconfitta nella spada. E’ il momento di Fiamingo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41: Ottavo di finale tra Udrea e Fiamingo, nella spada femminile, che avrà inizio alle 13.45 13.40: Una pool n.9 da incorniciare per Berré che fa l’en plein con cinque successi nella sciabola maschile. Ora vedremo come sarà il tabellone delle sfide dai 32esimi. 13.38: Santuccio quindi accede ai quarti di finale della spada femminile e affronterà la vincente del confronto tra Rossella ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Navarria - Santuccio e Fiamingo agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Vince Fiamingo! Battuta 15-6 la polacca Rutz. 12.45 La seconda manche si chiude sul 10-6 a favore di Fiamingo. 12.43 Fiamingo riesce ad annullare il tentativo di rimonta di Rutz e allunga nuovamente sul 9-6. 12.40 L’azzurra chiude la prima manche avanti 5-3. 12.37 Tocca ora a Rossella Fiamingo, contro la polacca Rutz. 12.35 Successo anche di Santuccio! Sconfitta 15-7 la la svizzera ...