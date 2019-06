LIVE Germania-Serbia 6-1 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | dominio assoluto dei tedeschi!

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93′ FINITA!batte6-1. 92′ GOOOOOOL!!! Fantastico destro a giro di Maier che si dirige nel sette, 6-1 allo scadere per i tedeschi. 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Numero di Nmecha che scarica per Neuhaus, il cui tiro supera la traversa. 86′ Ultima sostituzione della partita: tra le fila serbe Lutovoc prende il posto di Radonjic. 85′ GOOOOOOL!!! Zivkovic spiazza Nubel e realizza la rete della bandiera che vale il 5-1. 83′ RIGORE! Randelovic sterza su Dahoud che lo mette giù, l’arbitro non ha dubbi. 80′ GOOOOOOL!!! Waldschmidt semina il panico e poi buca le mani ad un colpevole Radunovic, 5-0 e tripletta personale. 77′ Radonjic in spaccata non trova la porta da buona posizione. 74′ Ultimo cambio tedesco: Nmecha ...

