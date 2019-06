LIVE Germania-Serbia 5-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | tripletta di Waldschmidt!

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80′ GOOOOOOL!!! Waldschmidt semina il panico e poi buca le mani ad un colpevole Radunovic, 5-0 epersonale. 77′ Radonjic in spaccata non trova la porta da buona posizione. 74′ Ultimo cambio tedesco: Nmecha sostituisce Richter. 72′ Ci prova proprio Jovelic in girata ma la palla finisce abbondantemente a lato. 70′ Secondo cambio per la: esce uno spento Jovic, entra Jovelic. 69′ GOOOOOOOL!!! Dahoud trafigge Radunovic dalla distanza e chiude la partita: 4-0 per i tedeschi. 66′ Seconda sostituzione per la: Maier subentra a Eggestein. 63′ MIRACOLOOOOOO DI RADUNOVIC!!! Richter salta ancora un uomo e serve un cioccolatino al centro ad Amiri il cui appoggio a botta sicura trova la clamorosa risposta del portiere serbo. 62′ Troppo solo Jovic al ...

zazoomblog : LIVE Germania-Serbia 0-0 Europei Under21 2019 in DIRETTA: si comincia! - #Germania-Serbia #Europei #Under21 - zazoomnews : LIVE Germania-Serbia 1-0 Europei Under21 2019 in DIRETTA: il solito Richter porta in vantaggio i tedeschi! -… -