LIVE Germania-Serbia 4-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | Dahoud chiude il match!

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69′ GOOOOOOOL!!!trafigge Radunovic dalla distanza ela partita: 4-0 per i tedeschi. 66′ Seconda sostituzione per la: Maier subentra a Eggestein. 63′ MIRACOLOOOOOO DI RADUNOVIC!!! Richter salta ancora un uomo e serve un cioccolatino al centro ad Amiri il cui appoggio a botta sicura trova la clamorosa risposta del portiere serbo. 62′ Troppo solo Jovic al centro dell’attacco, i difensori tedeschi hanno gioco facile. 59′ora in tranquilla gestione del match. 56′ Il secondo tempo dopo un avvio un po’ più scialbo ha ripreso vigore con lache nonostante il risultato non vuole arrendersi. 53′ NUBEL! Miracolo del portiere tedesco che toglie dall’angolino un diagonale di Jovic. 52′ Destro a giro di Amiri che non termina lontano ...

