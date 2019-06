LIVE Germania-Serbia 3-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | doppietta di Waldschmidt

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39′ RICHTER! L’attaccante ci prova da appena dentro l’area ma trova solo l’esterno della rete. 37′ GOOOOOOOL!!! Altro contropiede mortifero portato a termine dache stavolta fa tutto da solo e incrocia trovando l’angolino per il momentaneo 3-0. 35′ Tacco di Dahoud dal centro dell’area, non ha problemi Radunovic a bloccare. 33′davvero in balia di unasplendida: i ragazzini tedeschi giocano con grande coralità 31′ GOOOOOOOOOL!!! Spettacolare ripartenza dei tedeschi conclusa dal tap-in diservito da un altruista Richter: 2-0. 28′ Il terzino si rialza, sembra nulla di grave. 27′ Problemi per Henrichs che rimane in terra dopo un contrasto. 25′ La compagine tedesca è probabilmente la squadra che sta ...

OA_Sport : LIVE Germania-Serbia, Europei Under21 2019 in DIRETTA: Jovic per trascinare i balcanici - zazoomblog : LIVE Germania-Serbia Europei Under21 2019 in DIRETTA: balcanici spalle al muro serve una vittoria per riaprire tutt… -