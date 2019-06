LIVE Germania-Serbia 1-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | il solito Richter porta in

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22′ RADUNOVIC! Il portiere serbo prima respinge un cross di Henrichs, poi salva sulla ribattuta di. 21′ Prova a reagire lama lagioca in modo favoloso. 18′ Ammonito Milenkovic per un duro intervento ai danni di Oztunali. 16′ GOOOOOOL!!! Splendido filtrante di Oztunali per il movimento diche batte Radunovic con lo scavetto per l’1-0 tedesco. 15′ Tutte le sortite offensive dellapartono da sinistra, stavolta sul fondo ci arriva Radonijc, il cui traversone è preda di Nubel. 13′ OCCASIONE! Taglio di Klostermann che scarica all’indietro per Oztunali, il quale da buona posizione liscia la palla. 10′ NEUHAUS! Sinistro del tedesco dai 25 metri che termina largo di poco. 8′ Manovra avvolgente dellache...

