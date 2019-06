LIVE Germania-Serbia 0-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | si comincia!

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:50 Si gioca Stadio Nereo Rocco di Trieste, l’arbitro dell’incontro è il rumeno Kovacs. 20:45 Vedremo se il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic sarà in grado di guidare la retroguardia serba in modo ordinato, cosa non riuscita benissimo contro l’Austria. 20:40 Lagioca stasera per mettere al riparo la propria qualificazione e affrontare l’Austria con più tranquillità nell’ultima giornata della fase a raggruppamenti. 20:35 La stella serba Luka Jovic, da poco acquistato dal Real Madrid, cercherà di trascinare la sua squadra all’impresa in modo da tenere aperti i giochi per l’accesso in semifinale. 20:30 Nell’altra partita del Girone B vittoria della Danimarca per 3-1 sull’Austria che rimescola un po’ le carte con tre squadre a 3 punti ora. 20:12 Le ...

