LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket | Gara-6 Finale Scudetto in DIRETTA | lagunari al primo

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della sfida – La cronaca della vittoria diin-5 – Le parole di Pozzecco in conferenza stampa Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, sesto atto delladella Serie A 2018-2018 di! La sfida in programma alle 20.45 si annuncia incandescente considerata l’importanza della posta in palio e l’accesa rivalità tra le due formazioni emersa nelle precedenti cinque partite. La compagine lagunare guidata da De Raffaele si giocherà la prima opportunità di chiudere il discorso e aggiudicarsi il titolo dopo aver avuto la meglio tra le mura amiche in-5, dall’altra parte però gli uomini di Pozzecco non hanno nessuna intenzione di arrendersi e andranno a caccia di una vittoria per prolungare il confronto e giocarsi il tutto per ...

