LIVE Danimarca-Austria 1-1 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | Lienhart regala il pareggio

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55′ Grande azione in attacco dei danesi, ma glici stanno ergendo un vero e proprio muro in difesa. 54′ Fase molto confusionaria, si gioca poco. 52′ Brutto fallo di Wind su Ljubic, sarà calcio di punizione per l’. 50′ Non una bella notizia per l’italia, che spera in una sconfitta dell’, in ottica migliore seconda. 48′ GOOOOOOOOOOOL! Il capitanocolpisce perfettamente di testa su calcio d’angolo e beffa Iversen, la sfera è passata in mezzo alle gambe del portiere danese! 47′ Subito corner per per l’. 46′ SI RICOMINCIA! 19:26 Il match riprenderà tra pochi minuti, rimanete con noi per non perdervi neanche un attimo di questa bellissima sfida. 19:24 I primi 45′ di gioco hanno visto una sostanziale parità fino al ...

zazoomblog : LIVE Danimarca-Austria 0-0 Under21 Europei 2019 in DIRETTA: danesi indemoniati due occasioni da gol in tre minuti!… - zazoomnews : LIVE Danimarca-Austria 0-0 Under21 Europei 2019 in DIRETTA: danesi indemoniati due occasioni da gol in tre minuti!… - zazoomnews : LIVE Danimarca-Austria 0-0 Under21 Europei 2019 in DIRETTA: un’occasione per parte il match entra nel vivo! -… -