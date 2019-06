LIVE Danimarca-Austria 0-0 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | un’occasione per parte | il

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22′ Il primo corner del match sarà per la. 20′ Ingolitsch calcia un bordata di destro in corsa, Radunovic però si fa trovare pronto e controlla la sfera. 18′ Si gioca tanto a centrocampo in questi minuti, la porta resta ancora molto lontana. 16′ Dopo un inizio molto convincente, adesso l’sta mantenendo un baricentro molto basso. 14′ Molto fisica lain questo inizio, ancora calcio di punizione per l’. 12′ Kristensen tenta un cross che diventa quasi un tiro in porta, azione pericolosa della! 11′ L’è molto compatta, sta utilizzando molto i passaggi corti, e sta mantenendo un gioco molto lento. 9′ Brutto fallo di Stage su Lienhart, sarà calcio di punizione per l’. 7′ Skov tenta un sinistro a giro, ma la ...

