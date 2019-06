L' Italia si prepara alla decrescita

Grand Hotel di Eva Longoria conquista gli Usa e si prepara all’arrivo in Italia - su quale rete? : Una ricca famiglia che si lascia andare ai vizi, che non si fa mancare segreti e giochetti, e i loro clienti, tutto questo è Grand Hotel, la serie firmata alla produzione da Eva Longoria e di cui ormai si parla da oltre due anni. La prima volta che si è parlato dello show era la fine del 2017 e se in un primo momento figurava nella programmazione ABC, tutto poi è finito in panchina, almeno fino a qualche settimana fa quando è stata annunciata ...

Berlusconi prepara linea dura - chi segue Toti è fuori da Forza Italia : L'intenzione e' quella di far partire un processo democratico, di scrivere le regole in vista del congresso fissando principi e criteri per la gestione della fase di transizione ma chi non ha l'obiettivo di sedersi al tavolo puo' considerarsi fuori dal partito: e' il 'paletto' che Silvio Berlusconi piantera' oggi, parlando con i gruppi parlamentari al Senato. La partita si gioca tutta interna a FI, con Toti che in vista della kermesse del 6 ...

Beach soccer - European Games 2019 : a Terracina inizia la preparazione dell’Italia - 16 giocatori convocati dal ct Del Duca : La Nazionale Italiana di Beach soccer inizierà martedì 18 giugno la preparazione agli European Games di Minsk. Dopo la tappa di campionato a Viareggio, gli azzurri si raduneranno a Terracina fino al 22 giugno, quando partiranno per la Bielorussia. A Minsk l’Italia farà due giorni di allenamento per poi esordire contro l’Ucraina martedì 25 giugno alle 18.00, mentre le altre avversarie del girone saranno Russia (mercoledì 26 alle 15.30) e Spagna ...

L'Italia si prepara a celebrare la 5ª giornata internazionale dello Yoga : Iniziano le celebrazioni, dal 16 al 28 giugno, della common Yoga protocol, settimana dedicata a questa pratica millenaria con posture semplici e accessibili a tutti. La giornata internazionale dello Yoga è giunta alla sua quinta edizione (è stata approvata nel 2014 con il consenso record di ben 177 paesi) ed è stata presentata ieri presso l'Ambasciata indiana di via XX Settembre a Roma. Dunque il 21 giugno, solstizio d'estate, sotto la statua ...

Esame di terza media - come prepararsi alla prova scritta di Italiano : Se per la maggior parte degli studenti l’inizio di giugno coincide con la fine delle scuole, e dunque con la più grande delle felicità, per una buona fetta d’alunni è invece periodo d’ansia e agitazione. Il motivo? I tanto temuti esami, siano questi gli esami di terza media o la maturità. In particolare, gli esami di terza media – che in tutti gli istituti si svolgeranno tra le fine delle lezioni e il 30 giugno – ...

Basket femminile - Italia sconfitta di misura dall’Ucraina nella prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

Basket femminile : Italia sconfitta di misura dall’Ucraina nella prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz è già sicuro di aver vinto? La bici rosa - il sorrisino e la festa che si prepara in Ecuador… : L’Ecuador è sempre stato una sparuta comparsa nell’universo sportivo, un piccolo Paese che non ha mai colto gioie particolari: solo due medaglie olimpiche per merito di Jefferson Perez nella 20 km di marcia, oro ad Atlanta 1996 e argento a Pechino 2008. Non hanno mai vinto una Coppa America nel calcio (è lo sport nazionale, l’unico Paese a non essersi mai imposto nella rassegna continentale insieme al Venezuela) e le ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz : “Ho molta fiducia - siamo preparati - a partire dalla tappa di domani” : Giornata tutto sommato tranquilla prima del temibile trittico finale per il primo nella classifica generale del Giro d’Italia, l’ecuadoregno Richard Carapaz, alfiere del Movistar Team, il quale conserva 1’54” su Vincenzo Nibali e 2’16” su Primoz Roglic. Allo scalatore sudamericano è stato anche mostrato un videomessaggio dell’ambasciatore dell’Ecuador in Italia. Queste le parole alla Rai della ...

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : domenica Italia in raduno a Pergine Valsugana - inizia una lunga estate di preparazione : Scatta domenica a Pergine Valsugana la lunga estate della Nazionale Italiana di Rugby verso la Coppa del Mondo che si disputerà tra settembre e novembre in Giappone: i 44 atleti che fanno parte della lista di Conor O’Shea affronteranno quattro periodi di preparazione spalmati tra giugno e luglio nella località trentina. Al termine dei ritiri gli azzurri sosterranno quattro Test Match tra agosto ed inizio settembre, uno solo dei quali in ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il torneo di Rovigo e per il raduno di Milano. Continua la preparazione verso il Portogallo : Si avvicinano i prossimi impegni per la Nazionale italiana maschile di Rugby a 7: il CT Andy Vilk ha diramato le convocazioni per il “Rovigo Rugby Festival“, previsto sabato prossimo, per il quale sono stati chiamati dodici atleti, e per il raduno di Milano, che scatterà lunedì 3 giugno, per il quale sono stati chiamati quindici atleti, ai quali si uniranno altri tre al termine del torneo veneto. Mercoledì prossimo la lista di ...

Chernobyl batte Il Trono di Spade e si prepara al debutto Italiano : ecco quando e come vedere la serie : Chi lo ha detto che la tarda primavera e l'estate non riservino ai malati seriali novità importanti? Sicuramente tra quelle in arrivo in Italia c'è Chernobyl la serie che sta conquistando la critica e gli americani e che si prepara già ad andare in scena con il suo quinto e ultimo episodio il prossimo 3 giugno. Il pubblico italiano che ha resistito alla tentazione dello streaming potrà vedere la serie HBO Sky dal 10 giugno proprio su Sky ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile - le convocate per la preparazione. C’è il gruppo d’oro - in otto per quattro posti : Partirà il 4 giugno il raduno della Nazionale femminile di Basket 3×3, in preparazione della FIBA 3×3 World Cup (in pratica, i Mondiali) che avrà luogo ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. In vista della difesa dell’oro iridato conquistato un anno fa a Manila, nelle Filippine, Angela Adamoli, a campionati ormai terminati, ha convocato otto giocatrici: Maria Beatrice Barberis Debora Carangelo Giulia Ciavarella Rae Lin Marie ...

Il Giro d’Italia arriva sulle Alpi e i ciclisti si preparano alla “guerra” sulla Neve : ecco in che condizioni partono da Pinerolo [FOTO] : Il Giro d’Italia è appena partito da Pinerolo per la 13ª tappa, il primo tappone Alpino e il primo arrivo in salita di quest’edizione della corsa rosa: si arriverà ai 2.247 metri del Lago Serrù tra due muri di Neve alti 5 metri intorno alla strada. E i corridori si preparano alla “guerra”: lo spagnolo del Team Movistar, José Joaquín Rojas, 34 anni tra due settimane, ha pubblicato su Instagram una foto con le condizioni ...