L' Italia potrebbe mettere il veto sulla riforma del fondo salva-Stati

Enrico Fedele : “Questi due calciatori potrebbero lasciare Napoli - per l’attacco mi piace questo profilo Italiano” : Enrico Fedele, agente dei calciatori e dirigente sportivo, ha espresso i suoi pensieri sul club azzurro. Queste le sue parole: “Il futuro di Allan a Napoli? Se riceverá offerte importanti, lui e Lorenzo Insigne vanno via. Ne sono sicuro. Se Insigne, invece, dovesse restare, che modulo potrebbe esaltarlo? Se non il 4-3-3, il 4-2-3-1”. Fedele ha poi aggiunto: “Andrea Belotti farebbe comodo al Napoli? Certo, é un bomber, ...

Zazzaroni svela : “Lukaku? In Italia ma non per il Napoli - destinato ad un’altra squadra di A. Insigne per 80 mln il club potrebbe venderlo…” : Zazzaroni su Insigne e Lukaku A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ivan Zazzaroni. Ecco quanto ha dichiarato sul Lukaku e Insigne: “Finalmente grande Insigne in Nazionale, un gol bellissimo, il secondo consecutivo. Le scelte di Mancini hanno evidenziato l’adattabilità al ruolo di esterno sinistro, come nel Napoli di Sarri e con Zeman in passato. Insigne sarà un ...

Fumare in spiaggia potrebbe essere vietato anche in Italia : Come ogni anno, con l’avvicinarsi del caldo e della stagione estiva tutti i mezzi di comunicazione e le istituzioni politiche si concentrano sulla quantità di plastica presente nei mari e negli oceani. Quest’anno invece il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha deciso di puntare il dito contro un altro fenomeno, già regolamentato in alcuni Comuni Italiani e ...

Le prove della versione Italiana di “The boys in the band” - Costantino della Gherardesca : “Non diamo per scontati diritti che potrebbero scomparire” : “I diritti, che abbiamo acquisito nel tempo, non vanno dati per scontati, potrebbero scomparire da un giorno all’altro, si potrebbe tornare indietro.” Costantino della Gherardesca commenta cosi, durante le prove, il debutto italiano di The boys in the Band, lo spettacolo icona del Movimento LGBT da lui tradotto e adattato, che sarà in scena dal 13 al 19 giugno allo Spazio Teatro 89 di Milano, con un cast di attori giovani e di ...

Giro d’Italia 2019 - l’UCI potrebbe sanzionare gli organizzatori per aver “graziato” Miguel Angel Lopez dopo gli schiaffi al tifoso : All’UCI non sarebbe piaciuta la decisione di RCS Sport di non sanzionare il ciclista Miguel Angel Lopez nel corso del Giro d’Italia, quando aveva preso a schiaffi il tifoso reo di averlo fatto cadere: secondo quanto scritto da “Il Messaggero” infatti la Federazione internazionale starebbe pensando di multare l’Organizzazione della Corsa Rosa. dopo aver richiamato la giuria per avere chiarimenti circa la mancata ...

Perché la Commissione europea potrebbe sanzionare l’Italia : Il 5 giugno la Commissione europea potrebbe avviare dei procedimenti disciplinari contro l’Italia per l’incapacità del paese di ridurre il debito pubblico. Come funziona la procedura e Perché potrebbe essere applicata? Leggi

Perché per il salvataggio di AlItalia potrebbero aumentare le bollette di luce e gas : L'Arera, l'Autorità dell'Energia, chiede al governo e alla maggioranza di modificare una norma prevista nel decreto Crescita con cui si stabilisce che lo Stato può prelevare 650 milioni di euro dai conti della Cassa per i servizi energetici e ambientali per utilizzarli per il salvataggio di Alitalia. Questa decisione potrebbe avere conseguenze anche sulle bollette di luce e gas che potrebbero aumentare.

Taylor Mega nella Casa più spiata d'Italia : la De André potrebbe non apprezzare : Oggi, lunedì 27 maggio, Barbara D'Urso ha annunciato a Pomeriggio 5 che accadrà di tutto all'interno della Casa del Grande Fratello 16. La presentatrice partenopea infatti ha anticipato che si discuterà della storia d'amore che sta per sbocciare tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Inoltre, ci sarà un ingresso che romperà gli equilibri tra la quasi coppia: quello di Taylor Mega. Stando a quanto riporta Bitchyf, la sensuale influencer sarebbe ...

Giro d’Italia 2019 - Paolo Slongo : “Il livello degli avversari è molto alto - Nibali non potrebbe stare meglio. Punteremo sulla regolarità” : Mentre cresce l’attesa per la frazione di domani, con la salita del Mortirolo che potrebbe rappresentare un momento chiave nell’economia del Giro d’Italia 2019, la pioggia riprende a caratterizzare la corsa nel secondo giorno di riposo. Vincenzo Nibali e compagni si sono allenati sui rulli al coperto preparandosi al meglio, mentre l’allenatore del fuoriclasse italiano Paolo Slongo ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

Giro d’Italia 2019 - come sta Primoz Roglic? Sloveno non entusiasmante in salita - potrebbe essersi nascosto? : Il Giro d’Italia 2019 è entrato ufficialmente nel vivo con la tappa odierna, la Cuneo-Pinerolo presentava infatti il primo GPM di prima categoria: una salita impegnativa anche se la cima era posta a 32 km dal traguardo, troppo lontano per ingolosire i big ma sufficiente per vedere all’opera gli uomini di classifica che non si sono tirati indietro su questa ascesa che ha animato la frazione corsa nel ricordo dell’impresa di ...

Giro d’Italia 2019 - Rafal Majka e Bauke Mollema : due outsider che potrebbero sbancare. Polacco ed olandese tra i più in forma : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha finalmente costretto gli uomini di classifica ad uscire allo scoperto. Nonostante il traguardo di Pinerolo non abbia riservato distacchi particolarmente significativi, con Mikel Landa (Movistar) e Miguel Angel Lopez (Astana) che hanno guadagnato soltanto 28” sul resto del gruppo principale, la dura salita del Montoso ha visto le prime schermaglie tra gli attesi protagonisti della vigilia. ...

Patrimoniale in Italia : come evitarla e come potrebbe colpire l’economia : Patrimoniale in Italia: come evitarla e come potrebbe colpire l’economia Quando l’economia del nostro Paese è in crisi e la cassa delle risorse langue, si parla sempre di uno spettro che agita le notti degli Italiani: la Patrimoniale. Un vero e proprio incubo subito come un’ingiustizia, perché va a colpire il patrimonio che gli Italiani hanno accumulato nel corso del tempo. In più la Patrimoniale colpisce tutti in modo omogeneo e ...

Dall’economia circolare alla gestione dei rifiuti : l’Italia potrebbe risparmiare 700 milioni : L’Italia potrebbe risparmiare oltre 700 milioni di euro all’anno in bollette su un totale di circa 10 miliardi. E’ la stima, dei ricercatori del Cesisp, dei costi del mancato ricorso, in alcune regioni, a impianti di trattamento e termovalorizzazione in sostituzione delle discariche. Sarà questo uno dei temi al centro del convegno annuale organizzato dal Cesisp, il Centro di Economia e regolazione dei servizi, dell’industria e del ...

Spread - BankItalia : L’aumento potrebbe pesare sui costi dei prestiti alle famiglie e alle imprese : Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, ha affermato che lo Spread sia aumentato in questo modo anche a causa dei "timori di un'uscita dall'euro": ora il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi potrebbe pesare sull'economia reale, cioè sui costi dei prestiti bancari a famiglie e imprese. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rassicura: "Nervosismo ingiustificato".