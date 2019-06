L’Italia giocherà contro la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali femminili

Basket - Mondiali 2019 : la Serbia - nel girone delL’Italia - annuncia i 34 che si giocheranno il posto in Cina : E’ una delle selezioni più attese ai Mondiali di Cina 2019, oltre che detentrice dell’argento iridato: la Serbia vuole andare in Oriente con alte ambizioni. Sasha Djordjevic, infatti, nel diramare la lista dei 34 da cui sceglierà i 12 che porterà a giocarsi il trono planetario in terra cinese ha voluto il meglio. Ci sono tutti e quattro i giocatori che militano in NBA: Boban Marjanovic, Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic e Nemanja ...