agi

(Di giovedì 20 giugno 2019) Siamo sempre di meno e sempre più. Calano le nascite, anche perché, complice l'assenza di un lavoro stabile, sono pochi i giovani che lasciano la famiglia di origine e decidono di sposarsi facendo. Aumentano i decessi ma non il numero delle vedove, superato dalle anziane coniugate grazie all'aumento di sopravvivenza degli uomini. È il quadro che emerge dal rapporto 2019 dell'. Dal 2015 - si legge - i residenti nel nostrosono in diminuzione: 60,4 milioni al primo gennaio di quest'anno, oltre 400 mila in meno rispetto al primo gennaio di quattro anni fa. Un "" che si spiega con una evidente riduzione delle nascite (439 mila bambini iscritti all'anagrafe lo scorso anno, ben 140 mila in meno rispetto al 2008) a fronte di un aumento dei decessi (633 mila nel 2018, circa 50 mila in più di 11 anni fa). Il 45% delle donne tra i 18 e ...

sulsitodisimone : L'Istat cerifica il declino demografico del Paese: pochi figli, tanti vecchi - un_mot_ : RT @Agenzia_Italia: L'Istat cerifica il declino demografico del Paese: pochi figli, tanti vecchi - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Italia: L'Istat cerifica il declino demografico del Paese: pochi figli, tanti vecchi -