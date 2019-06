Libra di Facebook suscita già dubbi nelle autorità finanziarie di tutto il mondo

Libra - i colossi del web pronti a sfidare Facebook : Il luccichio di Libra, la nuova moneta virtuale lanciata in pompa magna da Facebook, è solo la punta dell'iceberg. Dalla Cina agli Stati Uniti, passando per l'Europa, i...

Moneta virtuale Facebook : come funziona - quanto vale. Quotazione Libra-€ : Moneta virtuale Facebook: come funziona, quanto vale. Quotazione Libra-€ Libra: la Moneta virtuale di Facebook, diversa dalle criptovalute, è l’ultimo progetto del gruppo la cui partenza è prevista nel 2020. Una idea che nasce dal punto di forza che il gruppo vanta ovvero gli oltre due miliardi di utenti in tutte le parti del mondo a cui offrire la possibilità di utilizzare la Moneta di prossimo conio. Moneta virtuale Facebook, ...

Libra - a Ginevra tutti gli intrecci tra Facebook e la nuova criptovaluta : È sulla piccola isola al centro di Ginevra che Facebook ha installato il motore di Libra, la nuova criptovaluta globale svelata dal gruppo di Mark Zuckerberg. Ma è qui anche il peccato originale della nuova moneta digitale. Facebook sostiene di essere un primus inter pares tra i promotori del progetto ma un palazzo storico circondato da banche e negozi di lusso sembra dire il contrario...

Non solo Facebook - ecco le aziende che sosterranno la criptovaluta Libra : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (foto: Getty Images) Dopo gli annunci dei mesi scorsi è stata presentata ufficialmente Libra, la criptovaluta usata da Facebook per gestire acquisti e scambi di denaro tramite il social network. Si tratterà di una valuta stabile, e quindi il suo valore sarà legato a un sistema di riferimento preciso e fatto, ad esempio, di titoli di stato o depositi bancari. Ciò per evitare che questa moneta sia esposta a ...

Libra/ "L'altro denaro" che fa ricchi Facebook e i giganti del web : LIBRA, La moneta virtuale di Facebook debutterà nel 2020, garantita da asset reali. Una sfida che scardinerà non solo le banche, ma anche gli Stati.

Facebook - arriva Libra - la nuova moneta virtuale : Facebook nel 2020 lancerà una sua moneta virtuale, chiamata Libra. Consentirà di mandare Libra a chiunque ha uno smartphone

Facebook presenta la criptovaluta Libra - nel 2020 il lancio ufficiale sul mercato. Zuckerberg : usare denaro come condividere foto : Si chiamerà Libra la valuta digitale con cui Facebook si prepara a entrare nel mondo della finanza. Simile a Bitcoin, la moneta elettronica ideata dal colosso dei social si basa sulla tecnologia blockchain, ma è pensata per essere scambiata senza fluttuazioni dei prezzi: infatti sarà una stablecoin interamente coperta da un fondo di riserva costituito da diverse valute. "Con Libra, usare denaro sarà facile come condividere foto". Questo il ...

Ecco Libra - la criptovaluta di Facebook : che cos’è - come funziona e perché è importante : Si chiama Libra ed è la nuova criptovaluta che Facebook ha presentato e che debutterà ufficialmente sulla piattaforma social entro 2020 e sarà accompagnata da portafoglio digitale chiamato CaLibra. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona e quali sono le caratteristiche specifiche di quella che molti hanno già denominato impropriamente il Bitcoin di Facebook. E […] L'articolo Ecco Libra, la criptovaluta di Facebook: che cos’è, ...

Facebook lancia la criptovaluta Libra : «Pagamenti come inviare una foto». Da eBay a Vodafone - tutti gli operatori : Arriva Libra, la criptovaluta globale di Facebook: una nuova moneta elettronica che Mark Zuckerberg lancerà già nel 2020, come spiegato dallo stesso fondatore del social...

Ecco Libra - criptovaluta di Facebook : garantita da asset reali : L'annuncio è arrivato da Menlo Park dove da oltre un anno è al lavoro una squadra specifica guidata dall'ex presidente di PayPal, David Marcus, che ha ideato l'architettura di un sistema in cui Facebook...

Libra - ecco come funziona la moneta di Facebook : Dagli asset reali in garanzia ai borsellini digitali prima sulle chat del gruppo e poi su tutti i servizi dei partner, l’identikit della nuova valuta di Menlo Park. Che di virtuale avrà ben poco

Facebook lancia Libra - la nuova cryptomoneta per i pagamenti elettronici : Libra, la nuova criptovaluta globale di Facebook verrà lanciata nel 2020. Ad annunciarlo l'agenzia Bloomberg, secondo cui 30 aziende hanno già aderito al progetto, da Visa...

Libra - la grande rivoluzione nel mondo del denaro : la nuova moneta e il portafoglio digitale di Facebook sono una realtà : Si chiama Libra ed è la criptovaluta “progettata per avere un valore stabile e affidabile, ed essere accettata in tutto il mondo“. Si tratta della nuova moneta digitale basata su blockchain che vede Facebook tra i suoi membri fondatori, insieme ad altre realtà attive nel mondo dei pagamenti come Mastercard, PayPal, PayU, Stripe e Visa, a società tecnologiche come Booking Holdings, Ebay, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify e Uber, a ...

Libra - 9 cose da sapere sulla nuova moneta di Facebook : Mark Zuckerberg durante la conferenza F8 del 30 aprile 2019 (foto: Facebook) E Libra fu. Dopo mesi di rumors, più o meno fondati, Facebook ha finalmente alzato il velo dal suo più ambizioso progetto: Libra, la criptovaluta, o moneta “virtuale” se preferite, che potrà essere usata per i pagamenti attraverso i suoi servizi di messaggistica, un po’ come in Cina avviene con WeChat (benché lì via social passi rigorosamente valuta fiat cinese). Ma ...