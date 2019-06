Liam Gallagher vorrebbe essere premier | “Reunion Oasis sarà legge”

La data d’uscita del nuovo album di Liam Gallagher è ufficiale : l’annuncio con il video di Shockwave : Il nuovo album di Liam Gallagher sta per arrivare. Il disco ha ora una sua data d'uscita ufficiale, che è fissata nel 20 settembre. Why Me? Why Not sarà quindi l'erede naturale di As you Are, che il minore dei Gallagher ha rilasciato nel 2017, con Shockwave già rilasciato come primo singolo di lancio con un video ufficiale che ha rilasciato proprio in occasione dell'annuncio della data ufficiale del nuovo album. L'annuncio del suo ...

Harry Styles e Louis Tomlinson insieme alla prima del film su Liam Gallagher : Una reunion che adorerai The post Harry Styles e Louis Tomlinson insieme alla prima del film su Liam Gallagher appeared first on News Mtv Italia.

Liam Gallagher contro Noel per As It was senza canzoni degli Oasis : “È tutto ciò che gli rimane” : Liam Gallagher contro Noel, ancora. Questa volta la polemica riguarda l'assenza di canzoni degli Oasis nel docu-film As It was. La pellicola racconta la sua carriera ed è stata presentata nelle scorse ore a Londra. Nel corso della presentazione, Liam Gallagher ha spietato che non ci sono canzoni degli Oasis perché suo fratello Noel si è opposto fortemente. A riferirlo è Musical Express che riporta le parole di Liam Gallagher contro Noel ma ...

Shockwave di Liam Gallagher in anteprima live a Londra (video) : il nuovo singolo anticipa il prossimo album : Shockwave di Liam Gallagher è stato ufficialmente presentato il 5 giugno in anteprima live. Si tratta del nuovo singolo, che l'ex Oasis lancia a sorpresa, prima anticipazione del nuovo disco di inediti di prossima pubblicazione. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato lo stesso artista in occasione del concerto che ha tenuto ieri sera, mercoledì 5 giugno, alla Round Chapel di Londra. Un ristretto numero di fan - i presenti all'evento - hanno ...

Liam Gallagher : “Soffro di artrite - i dolori sono forti”. Poi attacca il fratello Noel : Liam Gallagher si confessa in un’intervista alla rivista Q Magazine e svela di soffrire di artrite che gli provoca problemi nel quotidiano. L’ex cantante degli Oasis, 46 anni, ha ammesso: “I dolori sono forti. Ma posso convincermi anche che sono un po’ rock ‘n’roll, insomma una rockstar”. Liam ha poi raccontato che i dolori lo colpiscono soprattutto alle articolazioni e ai polpacci e che cerca sollievo ...

Il nuovo album di Liam Gallagher è Why me? Why Not. : Il titolo del nuovo album di Liam Gallagher è Why me? Why Not. A qualche ora dagli rumors che si sono rincorsi in merito al ritorno discografico del minore dei fratelli Gallagher, arriva la prima e importante notizia che riguarda il suo prossimo progetto che non ha ancora una data d'uscita. Ciò che è comparso sui social viene quindi confermato da un nuovo post nel quale viene annunciato il titolo della sua nuova fatica discografica senza ...

Ex Oasis - nuovo album di Liam Gallagher : E' pronto il nuovo album di Liam Gallagher. A darne notizia e' stato lo stesso ex cantante degli Oasis. Con un tweet, Liam: esordio da solista.

Il nuovo album di Liam Gallagher è pronto - parola dell’ex Oasis : “Ne volete un po’?” : Il nuovo album di Liam Gallagher è pronto, e non parLiamo di un'indiscrezione straripata da qualche tabloid senza fonti o di qualche "amico dell'amico di Liam" che sa quello che dice. La notizia arriva dal diretto interessato, che in un tweet pubblicato nella tarda mattinata di oggi, 25 maggio, ha scritto: «Il mio secondo album è nel sacco. Ne volete un po'?». Il seguito ideale di "As you were" (2017), anticipato da vari dettagli sparsi sul ...

Liam Gallagher contro Noel nella nuova clip di As It Was : “Ha diviso gli Oasis” (video) : nella nuova clip del documentario As It Was la guerra di Liam Gallagher contro Noel si concretizza in una frase emblematica: «Ha diviso gli Oasis». I due fratelli più burrascosi della scena rock mondiale non smettono di punzecchiarsi, e lo fanno anche nella platealità di un documentario che uscirà nelle sale il 7 giugno e che già ha catturato l'attenzione di tutti i fan nostalgici degli Oasis. Più precisamente, As It Was, con la regia di Charlie ...