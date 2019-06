L’ex leader dell’ETA Josu Ternera è stato liberato e poi di nuovo arrestato in Francia

L’ex segretario britannico per Brexit Dominic Raab è stato eliminato dalle primarie per scegliere il nuovo leader dei Conservatori : L’ex segretario britannico per Brexit Dominic Raab è stato eliminato dalle primarie per scegliere il nuovo leader dei Conservatori , molto seguite dai giornali di tutto il mondo perché secondo le leggi britanniche il vincitore diventerà automaticamente il nuovo primo ministro

Guardiola alla Juventus? Noel Gallagher contrario - L’ex leader degli Oasis sicuro : “non lo permetterò” : Noel Gallagher e la passione per il calcio e per il Manchester City: il commento dell’ex leader degli Oasis lascia senza parole “Le voci che vogliono Guardiola alla Juventus? Non accadrà mai, io non lo permetterò…. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona brava e simpatica e un ragazzo fantastico“. Così Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha parlato di calcio ...