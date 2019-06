Le regioni perdono il ricorso contro il decreto Sicurezza

ilfoglio

(Di giovedì 20 giugno 2019) DALL'ITALIA Moretti condannato a sette anni per la strage di Viareggio. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado per l’ex ad di Ferrovie dello stato giudicato colpevole per il deragliamento di un treno merci che ha provocato 32 morti nel 2009. I giudici hanno cond

marattin : “Vi chiedo umilmente perdono per questo errore, vi assicuro che non capiterà mai più”. Questa la giustificazione de… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Le regioni perdono il ricorso contro il #DecretoSicurezza. Tutto quello che è successo in Italia e nel mondo senza fronzol… - Gb2002Gb : RT @marattin: “Vi chiedo umilmente perdono per questo errore, vi assicuro che non capiterà mai più”. Questa la giustificazione della minist… -