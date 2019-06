Le barriere architettoniche della letteratura

barriere architettoniche - la legge è lettera morta. Ministero : “Caos normativo - al Sud disabili doppiamente discriminati” : Sono molte, e ancora troppe, le persone con disabilità ad essere ancora discriminate perché si trovano ad affrontare uno scalino insuperabile, una larghezza di una porta di un edificio pubblico insufficiente per il passaggio della carrozzina, oltre che una segnaletica inadeguata e ostacoli in ospedali e scuole. A 30 anni dalla legge n.13 del 1989 che stabilisce gli obblighi per procedere all’abbattimento delle Barriere architettoniche e a ...