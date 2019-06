Lavoro | l' industria della birra ha creato 4mila posti in due anni

finanza-infograficando

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ilspesso si trova dove meno lo si va a cercare. La dimostrazione arriva dall', che in duehail 5% diin più.e settoreioNel periodo che va dal 2015 al 2017, i nuovididel settore sono aumentati di 4.400 unità, marcando una netta differenza rispetto a quanto accaduto a livello nazionale. Infatti nell'intero paese (e nello stesso arco di tempo) l'occupazione in Italia è cresciuta di circa il 2%, mentre nell'ia è arrivata a oltre il doppio. La crescita dell'occupazione riflette il boom del settore. Il numero di birrifici presenti nel nostro paese è giunto a 870 unità, offrendo 2,47 miliardi di euro di stipendi. Inoltre l'occupazione in questo settore sembra essere abbastanza stabile, visto che il 50% dei dipendenti ha più di 10di anzianità.Professioni ricercate ed emergentiA questo bisogna ...

matteorenzi : Prendono i soldi che NOI avevamo messo per industria 4.0 e li danno ai comuni in predissesto. Usano soldi destinati… - francescoseghez : Dal 2000 a oggi in Italia lavoratori nell'industria passati da 27,7 a 23% e valore aggiunto dell'industria dal 27,1… - pdnetwork : 'I dati #Istat su #industria, sono allarmanti, (-1% del fatturato e -2,4% degli ordini registrato ad aprile). Se… -