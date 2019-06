Lavorare troppo aumenta il rischio di ictus | stabilita dai ricercatori la soglia massima

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019)per troppe ore, ovvero oltre 10 al giorno per almeno 50 giorni all’anno,ildi avere un. Se poi questo carico di lavoro dura da oltre dieci anni ilè ancora superiore. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto uno studio della Angers University e dell’Istituto Nazionale Francese di Salute e Ricerca Medica. Ihanno esaminato i dati relativi all’età, al fumo e alle ore lavorative provenienti da uno studio sulla popolazione di oltre 143mila adulti, dei quali poco meno di un terzo lavorava molte ore. Il 10% ha lavorato tanto per 10 anni o più. In totale, 1.224 avevano avuto un. In base ai risultati pubblicati sulla rivista Stroke è emerso che le persone che lavoravano per lunghe ore avevano unmaggiore didel 29% e quelli che lo facevano da 10 anni o più avevano unmaggiore ...

