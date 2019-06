L' attrice di Un medico in famiglia lotta contro il cancro | Mi hanno insultata

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Anna Rossi L'di Uninrisponde a tono a chi l'haperché si è sottoposta ai cicli di chemioterapia Sabrina Paravicini è un'seguitissima e stimata dai suoi colelghi. Nella serie tv Unininterpreta Jessica, l'infermiera amica del protagonista Lele Martini. Ma in questo periodo sta combattendo la sua battaglia più difficile. Sabrina, infatti,un tumore al seno. Un male che le ha stravolto la vita, che l'ha fatta allontanare dalle scena, ma non l'ha fatta perdere d'animo. E se questo non fosse già abbastanza, ricordiamo che lo scorso anno Sabrina Paravicini aveva messo da parte la carriera per stare vicino al figlio di 13 anni. Nino, infatti, ha la sindrome di Asperger. L'voleva stare tranquilla con il suo "bimbo", poi la scoperta del tumore. E in tutta questa, c'è anche chi non perde la propria ...

HuffPostItalia : L'attrice di un Medico in Famiglia: 'Ho il cancro, faccio la chemio. Mi dissero che era veleno, ma il tumore è in r… - EnzaScaduto : RT @HuffPostItalia: L'attrice di un Medico in Famiglia: 'Ho il cancro, faccio la chemio. Mi dissero che era veleno, ma il tumore è in remis… - infoitcultura : Sabrina Paravicini, l'attrice di 'Un Medico in Famiglia' ha il cancro: 'Mi hanno insultato perché faccio la chemio' -