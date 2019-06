Latina | senza biglietto attacca e ferisce 2 agenti | fermato egiziano

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Federico Garau Lo straniero, comodamente sdraiato al momento del richiamo da parte del personale ferroviario, ha aggredito due poliziotti che avevano appena concluso il loro turno di lavoro ed erano stati attirati dalle grida minacciose dell'a bordo del trenoa bordo di un treno, ha aggredito e mandato al pronto soccorso duedella Polfer in servizio alla stazione di. Protagonista dell'episodio, verificatosi nella giornata dello scorso martedì, undi 18 anni che si trovava a bordo del convoglio proveniente da Roma. Lo straniero è stato sorpresotitolo di viaggio, oltre che ripreso dal personale ferroviario per la posizione assunta all'interno della carrozza. Il 18enne, infatti, si era comodamente sdraiato davanti alla porta di accesso della cabina di guida del treno, causando un problema di sicurezza. Infastidito per i ...

