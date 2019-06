La tragedia nel parco dei divertimenti | a 4 anni annega nella piscina di Mirabilandia

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Redazione Inutili l'intervento dei bagnini e la corsa in ospedale: il bimbo non ce l'ha fatta Un bimbo di quattroè mortoto all'interno di «Mirabeach», la zona delle piscine deldia Ravenna. Il piccolo è stato notato dagli addetti al salvataggio a faccia in giù nell'acqua di unaper bambini. Vani i tentativi di rianimarlo eseguiti anche dagli operatori del 118 intervenuti con ambulanza ed elicottero: il bimbo è deceduto prima dell'arrivo in ospedale. Già oggi sarà aperto un fascicolo giudiziario e la magistratura procederà per accertare le responsabilità. Secondo quanto riferito dal, il primo intervenuto per soccorrere il bimbo è stato un bagnino del «Mirabeach». Poi è arrivato il medico del presidio permanente interno ae quindi l'ambulanza.è tra i pià famosi parchi-divertimento italianii ...

