La Sicilia è tra le mete turistiche più gettonate dell’estate 2019

Sicilia : domani Musumeci incontra sindaci agrigentino : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà domani, giovedì 20 giugno, alle 19, a Bivona per incontrare i sindaci dell'agrigentino. Ad accogliere il governatore sarà il sindaco di Bivona Milko Cinà e il presidente del Consiglio comunale Gaspare Bruno. L'i

Enoturismo - è boom in Sicilia di turismo sulle strade del vino : L’Enoturismo d’estate sembra piacere ai Siciliani. E decolla pure nell’isola il connubio vino-turismo. Un segnale che in Sicilia aumentano i cultori del settore dell’enogastronomia e che il turismo sulle strade del vino può rappresentare una marcia in più, complice l’aumento della qualità delle produzioni di vino. Vini da dessert ma anche bianchi raffinati e rossi robusti, la produzione vinicola della regione è varia come ...

Autostrade e Strade Statali si rifanno il look in Sicilia - stanziati oltre 60 milioni : In arrivo 60 milioni di euro per realizzare interventi di manutenzione programmata della pavimentazione delle AutoStrade e delle Strade Statali della Sicilia. Lo rende noto l’Anas dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle gare d’appalto. Gli appalti fanno parte della nuova tranche del piano #bastabuche composto da 76 bandi, che riguarda l’intero territorio nazionale per un ammontare complessivo di 380 milioni di ...

Troppe imprese falliscono in Sicilia - a Palermo vertice per il contrasto alla crisi d’impresa : Illustrare agli imprenditori Siciliani i nuovi e più rilevanti istituti introdotti dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e presentare le iniziative che la Regione Siciliana si appresta a promuovere a sostegno delle imprese operanti sul territorio sarà l’obiettivo del convengo «Le nuove norme a sostegno delle imprese. Le iniziative della Regione Siciliana» che si terrà il prossimo 20 giugno a Palermo, nella Sala Mattarella del ...

È morta Simona Mafai - figura storica della sinistra Siciliana : Scompare una figura storica della sinistra siciliana. È morta Simona Mafai, per molto tempo dirigente del Pci, senatrice, capogruppo al consiglio comunale, ma anche intellettuale impegnata e protagonista di battaglie civili nel movimento femminile. Aveva 91 anni. Nei giorni scorsi aveva avuto un ictus mentre lavorava al pc.Era la seconda delle tre figlie di due artisti, il pittore Mario Mafai e la pittrice e scultrice Antonietta ...

La ristorazione e il turismo trainano l’economia - è boom di ristoranti in Sicilia : La Sicilia è la prima regione per l’incremento percentuale relativo al totale dei ristoranti in attività, ma anche per quanto riguarda la crescita delle aziende del settore guidate dalle donne e dai giovani. Il settore del turismo e della ristorazione si confermano trainanti per l’economia della Sicilia. I numeri che fa registrare l’Isola sono i migliori d’Italia per quanto riguarda i ristoranti, con un incremento non soltanto del ...

Super caldo - altra giornata di fuoco : picchi di +39°C in Puglia - Sicilia - Calabria e Basilicata [DATI] : Un’altra giornata di fuoco oggi su gran parte d’Italia e soprattutto al Sud. Le temperature hanno raggiunto i +39°C in Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata. Queste le località con i valori più elevati: +39°C a Foggia, Caltagirone, Lentini, Mineo, Montescaglioso, Tursi e Torano Scalo, +38°C a Cerignola, Rende, Bisignano, Cropalati, Botricello, Sellia, Marconia, Pomarico e Luzzi, +37°C a Taranto, Siracusa, Augusta, Piazza Armerina, ...

DIRETTA TRAPANI PIACENZA/ Streaming video e tv : problemi societari per i Siciliani : DIRETTA TRAPANI PIACENZA: info Streaming video e tv, quote e risultato live della finale play off del campionato di Serie C. In palio un posto in Serie B.

Sicilia : musei aperti nei festivi - siglato accordo preliminare tra Regione e sindacati : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - E' stato firmato questa mattina l’accordo preliminare tra il Dipartimento regionale dei Beni culturali e le organizzazioni sindacali per l’apertura durante i festivi dei siti museali della Regione Siciliana. "Un risultato a cui lavoriamo da tempo e con grande impegno p

Marina Militare : intervento dei palombari in Sicilia - neutralizzata bomba d’aereo tedesca da 500 kg [FOTO e VIDEO] : Dal 10 al 11 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque di Portopalo di Capo Passero (SR) attraverso la quale è stata neutralizzata una bomba d’aereo risalente al secondo conflitto mondiale. L’intervento d’urgenza ...

Migranti - proteste per la chiusura dell’Hub di via Mattei a Bologna. E dei 144 da trasferire in Sicilia ne restano 20 : Solo una ventina dei 183 Migranti ospiti dell’Hub di via Mattei di Bologna andranno a Caltanissetta. Questa è infatti la destinazione scelta dalla Prefettura, che venerdì 7 aveva annunciato la chiusura del centro per permettere alcuni lavori di ristrutturazione considerati necessari. L’obiettivo era svuotare una struttura, unica in italia, nata per accogliere i richiedenti in quell’arco di tempo che va dall’identificazione alla formalizzazione ...

Sicilia : Mancuso (FI) - 'Salvini e Micciché? Entrambi leghisti' (2) : (AdnKronos) - "La Forza Italia che immaginiamo - conclude Mancuso - non può che essere sempre più berlusconiana e sempre più vicina ai bisogni della gente. Esattamente ciò che il parlamento Siciliano, con a capo il suo presidente, ha portato al centro di ogni ragionamento. E se il problema sono gli

Sicilia : Mancuso (FI) - 'Salvini e Micciché? Entrambi leghisti' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Se qualcuno mi chiedesse chi è più leghista tra Salvini e Miccichè, io rispondo tutti e due. Uno del nord, che bravissimo ha conquistato l’Italia, l’altro del sud che ugualmente bravo è rimasto tra i pochi a parlare ancora di politica". Così il deputato di Forza Itali