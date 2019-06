La serie HONOR 20 ban permettendo e Motorola Moto Z4 saranno aggiornati ad Android Q

La nuova serie HONOR 20 non avrà limitazioni su Android : Per cogliere le dimensioni del disagio in casa Huawei dopo il bando delle forniture di software e hardware deciso dai produttori statunitensi per ottemperare alle misure varate dall'amministrazione Trump, basterà aspettare questo pomeriggio. Da circa un mese Honor, la casa produttrice di smartphone di fascia media, spin-off del colosso cinese, ha messo in agenda la presentazione della serie 20 e la ...