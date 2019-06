La Roma insiste su Mertens | ma Ancelotti non lo vuole liberare

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) Che il mercato del Napoli sia intrecciato a quello della, non è una novità. C’è in ballo l’affare Manolas, su tutti, nel quale il club di De Laurentiis ha offerto Diawara. Con un’operazione di finanza creativa il guineano servirebbe ad ammortizzare la clausola del greco. Ma le due società non hanno ancora trovato un accordo sulla valutazione di Amadou. Nei giorni scorsi la Gazzetta ha parlato anche delle cifre: per Diawara il Napolitra i 18 e i 20 milioni, mentre lalo valuta poco più della metà. La, comunque, preferirebbe Veretout, che al momento, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe più vicino al Milan. E, soprattutto, vorrebbe inserire nel discorso con il Napoli un attaccante. Le mire sono concentrate su Dries, però, scrive il quotidiano sportivo, per ora preferirebbe non liberarlo, anche a un anno dalla scadenza del ...

