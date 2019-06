La Regione Friuli rimuove lo striscione che chiede ​la verità per Giulio Regeni

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Francesca Bernasconi Nel 2016,, ricercatore universitario, venne ucciso in Egitto. La sua morte è ancora senza colpevoli. Il tradizionalea sfondo giallo di Amnesty International, con la scritta "per" è stato rimosso dal palazzo dellaVenezia Giulia. Al suo posto, gli addobbi per il calcio Uner 21. In piazza Unità d'Italia di Trieste non sventola più il manifesto giallo intenso che intendeva richiamare l'attenzione sul caso, il ricercatore ucciso nel gennaio 2016 al Cairo, dove si trovava per fare un dottorato di ricerca. La, infatti, ha deciso dirlo dal palazzo sul quale era stato esposto poco dopo la morte del giovane, dall'allora presidente della, Debora Serracchiani, tra le fila del Partito Democratico. Ora, al posto delloche grida alla, sono comparsi gli ...

