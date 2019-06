La gran fregatura del racconto delle migrazioni

wired

(Di giovedì 20 giugno 2019) (foto: Pool LE FLOCH/TRAVERS/Gamma-Rapho via Getty Images) Come viene rappresentato il fenomeno migratorio da parte dei media online italiani ed europei? È la domanda su cui invita a riflettere il rapporto “Imago mitis: miti alle porte dell’Europa nell’era dei media” che verrà presentato mercoledì 26 giugno a Roma, a Palazzo Merulana, con la partecipazione di Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, e Gianfranco Rosi, regista di Fuocoammare, Orso d’Oro a Berlino nel 2016. “La scelta di Palazzo Merulana non è stata casuale perché situato in uno dei quartieri di Roma, l’Esquilino, con un’elevata percentuale di popolazione immigrata”,spiega a Wired Adriana Valente, dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del consiglio nazionalericerche (Cnr-Irpps) e coordinatrice dello studio. La ricerca ha preso in considerazione undici ...

