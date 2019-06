La cultura vale 265 | 4 miliardi | bellezza e creatività aumentano l' occupazione

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Per rilanciare l’economia anziché puntare su ricette aliene legate ad alti modelli produttivi bisogna puntare su ciò che ci rende unici:, creatività eche sono un volano e alimentano il nostro soft power. Sono la chiave di volta in tutti i settori produttivi di un’Italia che fa l’Italia e laè uno dei nostri punti di forza. L’intreccio caratteristico dell’Italia, trae manifattura, coesione sociale e innovazione, competitività e sostenibilità, rappresenta un’eredità del passato ma anche una chiave per il futuro.I dati che emergono dalla presentazione del nono rapporto “Io sono” elaborato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere ci dicono che nel 2018 il Sistema Produttivole e Creativo in Italia ha sfiorato i 96di euro, ovvero il ...

mariafanta1974 : RT @sergiosaia: @matteorenzi É vero,1€ in #cultura è vale 100 € in #sicurezza e #futuro. 200 #precari #CREA, produttori di cultura in #agri… - itselisor : @kitskatsy Brava, ottima strategia ahahahah Secondo me non è solo una questione di soldi, perché appunto come hai b… - aasproudi : RT @sergiosaia: @matteorenzi É vero,1€ in #cultura è vale 100 € in #sicurezza e #futuro. 200 #precari #CREA, produttori di cultura in #agri… -