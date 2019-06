La bufala sullo stipendio della portavoce della Sea Watch

agi

(Di giovedì 20 giugno 2019) Sì, anche chi lavora nelle Ong percepisce un compenso. Quanto? Non si conoscono le cifre esatte, ma una cosa è certa: siamo lontani da quelle che circolano sui social network da mesi, rilanciate pochi giorni fa da un quotidiano. Giorgia Linardi,di Seain Italia, percepirebbe 5.000 euro al mese. Una. Per smentirla non c'è bisogno di inchieste e documenti segreti: basta leggere la rendicontazioneOng tedesca, disponibile online, e fare di conto. Come nasce laSarà che è il 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato. Sarà che la nave Sea3 è al largo di Lampedusa da una settimana senza poter attraccare. Sta di fatto che i meme sul compenso di Giorgia Linardi - accompagnati da commenti offensivi, con i soliti cenni all'essere donna e ai cliché sugli uomini di colore - sono tornati a rimbalzare sui social. Da dove spuntano ...

