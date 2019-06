Juventus | Sarri arriva a Torino con l’abito di… Allegri FOTO ...

Juventus - è iniziata l’era di Sarri : il tecnico è sbarcato a Torino -FOTO- : Juventus – Dopo 5 anni con Allegri, inizia l’era di Maurizio Sarri alla Juve. Il tecnico ex Napoli e Chelsea è pronto per la sua nuova avventura in bianconero dove troverà uno dei più grandi calciatori della storia: CR7. Leggi anche: Icardi Juventus, avvistato a Torino insieme a Wanda: trattativa avviata Juventus, Sarri è a […] More

Juventus - Douglas Costa : “Resto qui - con Sarri e Ramsey faremo bene” : L’esterno della Juventus Douglas Costa allontana le voci di mercato che lo vogliono lontano da Torino direttamente da Capo Verde, dove si trova in vacanza: “Non conosco Sarri personalmente ma ho visto giocare il suo Napoli. Nel mio primo anno in serie A lui ha fatto una stagione fantastica con gli azzurri. Sono convinto che con lui faremo grandi cose. Adesso è tutto nuovo: io resto qui. Ho altri tre anni di contratto con la ...

Presentazione Maurizio Sarri Juventus : diretta streaming-tv e dove vederla : Presentazione Maurizio Sarri Juventus: diretta streaming-tv e dove vederla È fissata per giovedì 20 giugno la Presentazione ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. L’evento si terrà all’Allianz Stadium e inizierà alle ore 11. Un contratto triennale per l’ex allenatore del Chelsea, la cui scelta ha generato grosse delusioni in quei tifosi (napoletani e non) che lo veneravano, definendolo come un simbolo della lotta ...

Juventus - Sarri ha scelto i giocatori da confermare : fra questi c'è Pjanic : Da domenica pomeriggio Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico da diversi giorni è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Maurizio Sarri ha già stabilito quale sarà lo zoccolo duro dal quale ripartire e punterà sui senatori bianconeri. Il tecnico ha scelto i nomi dei giocatori da cui ripartire per far nascere la sua nuova Juve. Chiaramente punterà su Miralem Pjanic, sul capitano Giorgio Chiellini ...

Juventus - senatori felici per arrivo Sarri : il tecnico potrebbe andare in Grecia da CR7 : Dopo quasi un mese di attesa, domenica scorsa, la Juventus ha annunciato ufficialmente Maurizio Sarri. L'allenatore toscano è stato scelto come sostituto di Massimiliano Allegri e domani comincerà la sua avventura in bianconero visto che ci sarà la presentazione alla stampa. Sarri parlerà nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dell'Allianz Stadium. Sicuramente l'allenatore risponderà a molte delle domande dei cronisti e chissà che non gli ...

Juventus - tre possibili promesse a Sarri : fra queste l'arrivo di un grande centrocampista : Ufficializzato Maurizio Sarri, la Juventus è al lavoro per allestire una rosa funzionale al gioco offensivo del tecnico toscano. Sarebbero ben tre le promesse fatte dai bianconeri al toscano, per soddisfare al massimo le sue richieste. Su tutti spicca la possibile e probabile cessione del terzino portoghese Joao Cancelo. Quest'ultimo risulterebbe non funzionale al gioco del tecnico toscano, che gradisce dei terzini (in particolar modo il terzino ...

Sarà Adrien Rabiot il primo acquisto dell’era di Sarri alla Juventus : Marcos Benito, giornalista di “El Chiringuito de Jugones”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com. Secondo quanto ha detto, il centrocampista del Psg, Adrien Rabiot, andrà alla Juve e Sarà il primo acuisto dell’era Sarri in bianconero. Rabiot avrebbe accettato un ingaggio di circa 7 milooni di euro l’anno per 5 anni. Il 30 giugno scadrà i suo contratto e nel mese di luglo il trasferimento darò ufficiale Queste le sue ...

Juventus - Sarri trova Bernardeschi : 'Per lui stravedo - diventerà un fuoriclasse' : La Juventus è ormai al lavoro per costruire la squadra ideale per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrebbe già individuato i nomi dei giocatori da confermare e quelli invece di cui fare a meno. Sarri ripartirà soprattutto dalle colonne degli ultimi anni ovvero Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Emre Can, Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Proprio il numero 33 juventino gode della grande stima di ...

Salta l'operazione Guardiola. È Sarri il nuovo allenatore della Juventus : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Per lui un contratto di tre anni. Ci sono voluti venticinque giorni per strappare un annuncio definitivo da parte della società bianconera, che, agendo nel silenzio più assoluto, ha lasciato che si sviluppasse una delle spy story di mercato più appassionanti di sempre. Il nome di Maurizio Sarri era stato in ballo da subito, da dopo ...

Sacchi - l’opinione del maestro : “Sarri perfetto per la Juventus - scelta rivoluzionaria. Guardiola? Zero possibilità” : Maurizio Sarri allenatore perfetto per la Juventus, su Guardiola non c’è mai stata alcuna possibilità: Arrigo Sacchi dà il suo autorevole parere sulla scelta del nuovo coach bianconero Intervistato a margine della presentazione del suo nuovo libro, Arrigo Sacchi si è trovato a rispondere a diverse domande in merito al nuovo allenatore della Juventus. La scelta di Maurizio Sarri non ha convinto i tifosi che avrebbero preferito un ...

Mercato Juventus - Sarri attua la rivoluzione : doppia cessione in attacco! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in chiave Mercato in vista dell’imminente sessione estiva. Come accennato in mattinata, la Juventus avrebbe già raggiunto l‘accordo con Rabiot per il passaggio in bianconero del centrocampista francese. Un accordo totale sulla base di 7 milioni di euro annui fino al 2024. Atteso […] More

Rabiot Juventus - è fatta : primo colpo per Sarri - ecco quanto costerà! : Rabiot Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “ChiringuitoTV“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo totale per il passaggio di Rabiot in maglia bianconera. Offerta da 7 milioni di euro l’anno fino al 2024. Il centrocampista sarebbe pronto ad accettare la proposta bianconera e iniziare la sua nuova avventura dopo l’ultimo anno decisamente complicato […] More

La nuova Juventus di Sarri : si lavora per portare a Torino Pogba e Milinkovic Savic : La società di via Galileo Ferraris ha bisogno di portare a Torino una serie di calciatori per rafforzare la rosa. Obiettivo numero uno della società la conquista della Champions League l'anno venturo. La Juventus desidera alcuni calciatori di spessore, ma per molti l'impresa di riuscire a portarli a Torino sembra ardua. Da Federico Chiesa, diventato sempre più richiesto da parte di molte società di serie A, a Paul Pogba. Ma la prima cosa cui ...

Calciomercato Juventus : Cancelo via - Sarri vorrebbe un terzino più ‘tattico’ : Il Calciomercato della Juventus è pronto a fare la rivoluzione sulla fascia destra. L’arrivo di Maurizio Sarri spinge Joao Cancelo sempre più lontano da Torino e il Manchester City è ormai ad un passo da trovare l’accordo con i bianconeri. A tagliare fuori dalla rosa il portoghese sarebbero le sue caratteristiche prettamente offensive e la poca disciplina tattica in una parte di campo in cui il nuovo tecnico invece vuole affidabilità. Le ...