Juventus | le prime dichiarazioni di Sarri | ' Un' emozione lavorare con Ronaldo'

Allenatore Juventus - Sarri prepara le prime mosse e pensa già al suo staff [DETTAGLI] : Mancano ormai pochi dettagli perché Maurizio Sarri diventi il nuovo Allenatore della Juventus. Il tecnico toscano prepara le prime mosse da casa sua a Figline Valdarno dove si trova in attesa della risposta del Chelsea. Con Sarri potrebbe arrivare Emerson Palmieri, che sarebbe il perfetto sostituto di Alex Sandro in caso di partenza del brasiliano. Accanto alle valigie di Emerson e Sarri c’è quella di Higuain, che non sarà riscattato ...

Juventus - diffuse le prime immagini della nuova maglia away : In casa Juventus, forte degli otto scudetti conquistati nelle ultime otto stagioni, sta per iniziare una nuova era che sarà contraddistinta dalla presenza di n nuovo tecnico in panchina, pronto a succedere a Massimiliano Allegri. L’obiettivo sarà ovviamente quello di confermarsi in Italia, ma soprattutto di fare il possibile per conquistare la Champions League e […] L'articolo Juventus, diffuse le prime immagini della nuova maglia ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le prime mosse della Juventus - Torino scatenato - nuovo nome per la panchina della Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. prime mosse Juventus – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già ...

La rassegna stampa di lunedì 20 maggio – Festa Juventus e lotta Champions sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Inter Juventus - Chiellini a DAZN si esprime così su Cristiano Ronaldo : Inter Juventus – Al termine della sfida contro i nerazzurri di Spalletti, Giorgio Chiellini è stato Intercetato dai microfoni di DAZN. Inter Juventus, il centrale bianconero è certo su chi sia il più forte Una Juventus che non ha voglia di perdere nonostante sia già certa del titolo, una Juventus che non si arrende mai. […] More