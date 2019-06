Juventus | Chiellini papà per la seconda volta | è nata Olivia FOTO

Juventus - fiocco rosa in casa Chiellini : la moglie Carolina ha dato alla luce la piccola Olivia : La Juventus sui social ha fatto gli auguri al proprio capitano e alla moglie Carolina, che oggi ha dato alla luce la piccola Olivia fiocco rosa in casa Chiellini, la moglie del capitano della Juventus ha dato oggi alla luce la piccola Olivia, secondogenita del giocatore bianconero dopo Nina, nata nel 2015. Qualche mese fa la coppia aveva annunciato sui social la gravidanza attraverso il profilo di Carolina Chiellini che, proprio oggi, ha ...

La Juventus vorrebbe formare la coppia De Ligt- Chiellini : l'olandese incassa il sì di CR7 : Ieri sera, il Portogallo si è aggiudicato la Nations League. Al termine della sfida contro l'Olanda Cristiano Ronaldo e compagni hanno potuto alzare al cielo questo prestigioso trofeo. CR7, dunque, aggiunge al suo ricchissimo palmares un'altra coppa e si dimostra ancora una volta un assoluto vincente. Al termine della partita contro l'Olanda Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un simpatico siparietto con Matthijs De Ligt. A svelarlo è ...

Juventus : sempre in piedi l'ipotesi Icardi - sponsorizzato anche da Chiellini : Per la Juventus questo è il periodo per decidere le strategie di mercato. I bianconeri, anche se non hanno ancora annunciato il nuovo allenatore, stanno comunque sondando diverse piste per rinforzare la loro rosa. Negli ultimi giorni uno dei nomi che è accostato maggiormente alla Juve è quello di Mauro Icardi. In particolare all'Inter non dispiacerebbe scambiare il bomber argentino con Paulo Dybala, la Juve però non sarebbe disposta a fare ...

Juventus - Chiellini non si accontenta : “speriamo di alzare altri trofei” : Stagione positiva per il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, la consegna della coppa dello scudetto allo Juventus Museum è stata l’occasione per parlare della cavalcata dei bianconeri. “Me li sono goduti tutti, anche se portare la coppa da capitano raddoppia la soddisfazione – ha raccontato Chiellini a Juventus Tv -. Passano gli anni e ci rendiamo conto di quanto sia difficile arrivare alla vittoria, per questo ...

Allenatore Juventus - Chiellini interviene sull’argomento : la sua risposta : E’ il tema caldo in casa Juve e non solo. Dopo l’addio di Allegri, chi sarà il nuovo tecnico bianconero? Tanti nomi circolano ormai da settimane, la redazione di CalcioWeb ha preso una sua posizione ormai da tempo, posizione che porta dritta a Jurgen Klopp. Nel frattempo, sull’argomento è intervenuto il difensore e capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini, poco prima del calcio d’inizio della “Partita del ...

Chiellini show : il nuovo allenatore della Juventus - il “dispiacere” provocato da Conte e su Pogba… : Giorgio Chiellini ha parlato della sua Juventus in queste calde ore che precedono l’annuncio di quello che sarà il nuovo allenatore Giorgio Chiellini è convinto, alla Juventus arriverà un grande allenatore. Il calciatore bianconero ne ha parlato quest’oggi a Tuttosport, dimostrando di fremere per conoscere il nuovo profilo che siederà sulla panchina juventina dopo l’addio di Massimiliano Allegri: “Sono serenissimo, ...

Allenatore Juventus - l’annuncio di Chiellini : “arriva un grande tecnico” : Allenatore Juventus – La Juventus si prepara per l’ultima giornata, stagione ottima in chiave campionato, meno in Champions League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro e la prima mossa sarà quella di mettere nero su bianco per il sostituto di Allegri, importante annuncio di Giorgio Chiellini in un’intervista a ‘TuttoSport’: “Allegri ha lasciato al momento giusto? Penso di sì, va via ...

Allegri dice addio alla Juventus - la sincerità di Chiellini è spiazzante : “sarebbe una bugia se dicessi che…” : Giorgio Chiellini e l’addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus: le parole del difensore bianconero sono sincere e senza peli sulla lingua “Dopo 15 anni di Juve dire che non me l’aspettavo sarebbe una bugia, certi silenzi e certi atteggiamenti si possono interpretare, ho una certa esperienza ormai“. Lo ha detto il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, a Sky a margine della serata dedicata agli Insuperabili ...

Allenatore Juventus - l’esilarante risposta di Chiellini su Sarri : Allenatore Juventus – “Allegri ha dato tanto alla Juve, sara’ ricordato a lungo e magari un giorno potra’ tornare”. Sono le dichiarazioni di Giorgio Chiellini che non chiude le porte a un eventuale ritorno dell’Allenatore in bianconero. “Non ho nessun messaggio da inviargli, tanto lo vedra’ a Livorno, lo sentiro’ al telefono – ha aggiunto Chiellini, a margine della serata dedicata ...

Juventus - vertice Allegri Agnelli/ Summit in corso? Presente anche Chiellini : Juventus, vertice Allegri Agnelli: l'allenatore bianconero è ancora in bilico tra il possibile rinnovo e l'addio, cosa deciderà la dirigenza?

Juventus - ancora un infortunio muscolare : si ferma Chiellini - un problema da risolvere in vista della prossima annata : Juventus falcidiata dagli infortuni in questa stagione, Allegri se ne lamenta ma bisognerebbe capire il motivo di tutti questi acciacchi “E’ stata una mattinata speciale, quella di oggi: per la Juve e per i suoi tifosi, presenti in gran numero sugli spalti del Training Center per una sessione di allenamento aperto. Oltre cinquecento gli spettatori, ospiti di Juventus (fra loro, in gran parte Juventus Member e tifosi degli Official ...

Juventus - allenamento aperto ai tifosi : si ferma Chiellini : Questa mattina la Juventus è scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partita contro l'Atalanta. I Campioni d'Italia oggi hanno lavorato in un'atmosfera fantastica, infatti, al JTC erano presenti oltre 500 tifosi scelti fra gli Juventus Member e gli Official fan club. Questi sostenitori hanno avuto anche la possibilità di incontrare i loro beniamini, visto che alla fine della seduta i giocatori hanno raggiunto le tribune per ...

Juventus-Torino - le pagelle bianconere : Chiellini una sicurezza - Kean tradito dall'emozione : SZCZESNY - voto: 6 tradito dal fuoco amico, nulla può sul tiro di Lukic. Deve fare una sola parata ed è attento sul tiro di Belotti al 14'. CANCELO - voto: 5 Sembra in vacanza, è scarico. Non difende, ...

Juventus-Torino termina in parità - Chiellini tra fierezza ed elogi : “abbiamo tanti attributi! CR7 e Messi? Due extraterrestri” : Giorgio Chiellini, il pareggio della Juventus col Torino e la reazione di Cristiano Ronaldo alle reti di Messi in Champions League Un pareggio dolce-amaro questa sera nel derby della Mole, valido per l’anticipo della 35ª giornata di Serie A: i granata hanno sognato fino a pochi minuti dal fischio della fine del match, grazie alla rete di Lukic al 18′, ma Cristiano Ronaldo ha infranto tutti i sogni del Torino con la rete del ...