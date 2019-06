Juve | Sarri | “Tuta? Ne parlerò con la società | alla mia età l’impotante è che non mi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) “La tuta? Non lo so, non abbiamo parlato di questo aspetto, chiaramente quando andrò a rappresentare la squadra indosserò la divisa sociale ma preferirei non indossarla sul campo. Vedremo, sarà oggetto di discussione”. Così il nuovo allenatore dellantus, Maurizioche si è presentatostampa in giacca e cravatta. “L’importante data l’età è che non mi mandino nudo”, ha scherzatosi presenta: “ntus è coronamento di carriera lunghissima. Ho rispettato tutti” L'articolo? Necon lamia età l’impotante è che non mi mandino nudo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

