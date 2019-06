Juve | Sarri si presenta in giacca e cravatta | “Batterò gli scettici vincendo e

Sarri si presenta alla Juventus : 'La tuta? Parlerò con la dirigenza' : Maurizio Sarri è stato presentato dalla Juventus. A quattro giorni dall'annuncio ufficiale, il club bianconero ha fatto parlare il tecnico per raccontare le sue sensazioni da nuovo tecnico della 'Vecchia signora'. Sarri si è presentato in sala stampa al fianco del direttore tecnico Fabio Paratici. Molto attese erano soprattutto le parole dell'allenatore sull'abbigliamento che userà in panchina: 'Ne Parlerò con la società, ma io preferirei ...

Juventus - prime parole di Maurizio Sarri : "Convincerò gli scettici col bel gioco. Napoli? Ho rispettato tutti" : Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Juventus si presenta all'Allianz Stadium: "La società più importante d'Italia mi ha chiamato. Sono contento di essere qui. Se è la mia scelta più rivoluzionaria? Non lo so, bisogna avere le idee chiare sul percorso. È il coronamento di una carriera lunghissima". P

Calcio - Maurizio Sarri si presenta in bianconero : “La Juventus coronamento di una carriera - al Napoli ho dato il 110%” : “Sono contento di essere qui oggi“, si apre con poche semplici parole la conferenza stampa di prestazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico si è presentato in giacca e cravatta, un abbigliamento insolito per le sue abitudini, dimostrando di voler abbracciare in tutto e per tutto lo stile della società bianconera. La maggior parte delle domande si è concentrata come prevedibile sul rapporto con il ...

Calcio - Sarri si presenta : “Juventus è coronamento di carriera lunghissima. Ho rispettato tutti” : Maurizio Sarri si è presentato nella sala Giovanni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium in giacca e cravatta. “Sono molto contento di essere qui oggi“, sono state le sue prime parole da allenatore della Juventus. “L’offerta della Juve, la società più importante d’Italia, è il coronamento di una carriera lunghissima, che nell’80% del percorso è stata difficilissima. Ho rispettato tutti, anche la mia ...

conferenza stampa Sarri- Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, neo tecnico bianconero. Arrivato a Torino con un volo privato ieri pomeriggio, l'ex Chelsea è pronto all'inizio della nuova avventura sulla panchina dei bianconeri. Prima la conferenza stampa, poi il viaggio in Grecia per un colloquio con Cristiano Ronaldo.

Juventus - Sarri sbarca a Torino : ma a catturare l’attenzione è la strana… griffe del suo giubbotto [FOTO] : L’allenatore della Juventus è sbarcato a Torino con in mano un giubbotto alquanto particolare, che ha scatenato l’ilarità sui social Lo sbarco a Torino ieri all’aeroporto di Caselle, la presentazione ufficiale oggi in giacca e cravatta, mise non proprio preferita per scendere in campo. Maurizio Sarri ha cominciato la sua avventura alla Juventus, anche se l’inizio non è stato davvero dei migliori, almeno per quanto ...

Juventus - le prime dichiarazioni di Sarri : 'Un'emozione lavorare con Ronaldo' : Oggi, giovedì 20 giugno alle ore 11:00, ha avuto iniziato la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il 60enne toscano si è confrontato con i giornalisti pronti a porgli delle domande riguardo a questa nuova avventura. L'allenatore ha spiegato di aver fatto una scelta logica, dopo aver superato dei gradini professionali, salendo pian piano dalla serie C1 fino alla squadra italiana più importante. Il mister ha ...

Juventus – Che affondo di De Laurentiis a Sarri - volano frecciatine velenose : “sta in tuta - urla e bestemmia” : De Laurentiis non le manda a dire a Maurizio Sarri: frecciatine velenose da parte del presidente del Napoli al nuovo allenatore della Juventus E’ attualmente in corso la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico napoletano sta raccontando le sensazioni con le quali inizia la sua nuova avventura in bianconero, ma c’è chi ha tentato di rubargli la scena, probabilmente ...

Quanto guadagna Maurizio Sarri alla Juventus : stipendio e bonus Champions : Quanto guadagna Maurizio Sarri alla Juventus: stipendio e bonus Champions Si è fatto aspettare l’annuncio del nuovo tecnico della Juventus; alla fine, però, nonostante le voci che volevano Pep Guardiola in procinto di sbarcare alla Continassa, è arrivata l’ufficialità come ci si aspettava sin dall’ultima finale di Europa League per Maurizio Sarri. Quanto guadagna Maurizio Sarri: triennale da 6 milioni più bonus alla Juve L’ex tecnico ...

Sarri presentato dalla Juventus - il tecnico in giacca : 'Il coronamento di una carriera' : La conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus si è tenuta alle 11 di stamani nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. 'Questo è il coronamento di una lunga carriera, avevo voglia di tornare in Italia. La sensazione? E' stata forte, molto forte. Mai vista una società così determinata a prendermi'. Il tecnico si è presentato in sala stampa in giacca e cravatta, una "divisa" piuttosto inusuale per lui. Sarri day alla ...

Sarri : “Colpito dalla Juve - mi ha fortemente voluto” : Inizia ufficialmente l’era Sarri alla Juventus. Il tecnico scelto dal club bianconero per ricevere il testimone da Allegri si presenta nella sala Giovanni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium in giacca e cravatta. «Sono molto contento di essere qui oggi», sono le sue prime parole da allenatore della Juventus. «Sono rimasto colpito dalla Juve, mi ...

